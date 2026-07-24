La Laguna viaja al Siglo de Oro con su primer festival de teatro clásico

La Laguna se prepara para viajar en el tiempo los próximos días 1 y 2 de agosto con la celebración de la primera edición del Festival del Siglo de Oro. Esta propuesta convertirá el antiguo convento de Santo Domingo en un gran corral de comedias contemporáneo gracias a la iniciativa organizada por Timaginas Teatro. Precisamente la compañía ha avanzado su intención de que esta cita tenga continuidad en el tiempo y esta sea tan solo la primera de muchas ediciones, con las que se pretende acercar el legado del teatro clásico a todos los públicos desde una experiencia participativa, cercana y festiva.

Durante las dos jornadas del fin de semana, el público encontrará un programa que combina representaciones teatrales, entremeses de Miguel de Cervantes y Lope de Vega, recitales poéticos, música en directo y propuestas inmersivas. La iniciativa busca recuperar el espíritu popular de los siglos XVI y XVII en un enclave patrimonial único, donde arquitectura, literatura y escena dialogan de forma natural.

Antiguo deseo

La codirectora de Timaginas, María Rodríguez, subraya el carácter casi vital del proyecto porque "este arte que es el teatro es una locura que se nos mete en la sangre”. El planteamiento de la iniciativa pasa por romper barreras y ampliar públicos: "Nuestra gran ilusión era acercar los textos clásicos a todo el mundo, tanto a quienes están interesados por el teatro, lo conocen y saben de lo que hablamos, como los que no". En ese sentido, insiste en la necesidad de reivindicar el valor del escenario en un contexto contemporáneo: "En tiempos de Inteligencia Artificial y de mundos digitalizados, tenemos que defender un arte que nos hace más cercanos que nunca".

Presentación del festival del Siglo de Oro / El Día

Rodríguez también pone el acento en el esfuerzo colectivo que hay detrás del festival y en el papel de las compañías participantes, como Zalatta Teatro o Imprudentes Teatro. "El teatro no necesita adeptos, sino amantes, personas que hagan todo por él sin nada a cambio", afirma la también actriz, quien reivindica: "Que viva el teatro, el arte y la cultura". Insiste en que "acercarse a la literatura del Siglo de Oro es recuperar una parte de nuestro patrimonio cultural, que es muy rico".

Programa

El programa de la primera edición de este festival arrancará el sábado 1 de agosto con una ambientación inspirada en el Siglo de Oro que incluye photocalls temáticos dedicados al amor, la guerra, el vino y las hilanderas en los que el público podrá caracterizarse como personajes de época. A partir de ahí, se sucederán las propuestas escénicas. La primera jornada contará con la participación de Imprudentes Teatro, capaz de conectar la improvisación con la realidad del espectador, así como con la ambientación musical barroca de Raquel Tejerina y la intervención de Zalatta Teatro.

El encuentro está organizado por Timaginas y cuenta con otras dos compañías isleñas

Uno de los platos fuertes será La farsa del Siglo de Oro, de Timaginas Teatro, una propuesta que revisa escenas de Lope de Vega y Calderón desde una perspectiva accesible. "Nace para acercar los grandes clásicos a todo el mundo, quitarle la etiqueta de 'clásico' al clásico", explica el codirector de Timaginas, Armando Jerez, quien recuerda que estos autores escribían para el gran público. La segunda jornada se completará con la participación del presidente de la Fundación Siglo de Oro, Rodrigo Arribas, y un recital poético que reunirá algunos de los textos más representativos de esta época.

Recuperación del rito

El actor Miguel Ángel Jerez, encargado de dar voz al manifiesto del festival, aporta una mirada simbólica sobre el sentido de la propuesta. "En una pequeña ciudad vivía una comunidad que guardaba un ritual secreto por el que todos los deseos se cumplían", relata, en una metáfora que conecta con la memoria cultural. "Tras varias generaciones, el pueblo olvidó todo aquello, pero siempre les quedará la posibilidad de contar las historias, porque el milagro del cuento no es que conserve la ceremonia, sino la memoria de haberla celebrado".

Habrá ‘photocalls’ para que el público se caracterice como personajes de época

Para Jerez, este festival se centra precisamente en la recuperación del rito colectivo del teatro. "Organizamos esta iniciativa porque, hace 400 años, pueblos enteros se citaban en los corrales de comedia y ahora nosotros resucitamos todas esas historias cada vez que volvemos a contarlas", señala. El actor lanza además tres compromisos que resumen el espíritu de la iniciativa: "Volver cada verano; que nunca falte quien escuche y guardar sitio en cada función para los niños y jóvenes; y no guardar el rito bajo llave, porque la fiesta será de todos".

Ciudad Patrimonio de la Humanidad

La elección de La Laguna no es casual. Ciudad Patrimonio de la Humanidad, su trazado histórico y su legado cultural la convierten en un escenario idóneo para esta propuesta. Como recuerda el concejal Adrián del Castillo, se trata de "recuperar el alma de los antiguos corrales de comedia" en un lugar donde "la historia sigue muy presente". En esa línea, el festival también dialoga con la tradición literaria de Canarias, evocando figuras como Antonio de Viana, cuya obra inspiró en su momento a Lope de Vega.