Julio Nieto convierte La Victoria de Acentejo en un museo al aire libre con la ruta 'Pueblo y paisaje de creación'

La Victoria de Acentejo estrena un nuevo atractivo cultural y turístico al aire libre. Bajo el título Pueblo y paisaje de creación, el Ayuntamiento inauguró esta semana una ruta que recorre una docena de piezas realizadas por el escultor Julio Nieto y que se encuentran distribuidas -en algunos de los casos desde hace más de dos décadas- por distintos espacios del casco urbano.

La iniciativa propone un itinerario que conecta enclaves como el centro de mayores, el terrero de lucha, el cementerio o el centro ocupacional a través de piezas que, más allá de su valor estético, cumplen una función práctica. Puertas, barandillas o elementos arquitectónicos intervenidos forman parte de un proyecto que, explica Julio Nieto, no responde a un plan preconcebido, sino a un proceso orgánico desarrollado durante más de dos décadas en colaboración con el Consistorio. El artista reconoce que la oportunidad de dar forma a una ruta a través de sus obras le sorprendió desde el primer momento aunque celebra: "Me parece fantastiquísimo, menudo honor".

Una docena de paradas

La ruta reúne doce obras que permiten seguir la evolución del escultor a lo largo del tiempo. Sin embargo, el propio Nieto insiste en que no existe un relato lineal: "En realidad no hay un hilo conductor porque son 20 años de trabajo". Aun así, al observar el conjunto, sí emerge una coherencia basada en el uso del metal y en la relación con el espacio. Ese vínculo con el entorno define cada intervención. Lejos de imponer una forma, Nieto parte de la función y del contexto para construir la idea. "A partir de una necesidad buscas un objeto que la cubra y que, además, aporte algo más", señala. Así, una puerta del centro de mayores se inspira en plantas medicinales vinculadas a la longevidad, mientras que en el centro ocupacional el diseño remite a un juego.

El recorrido incluye piezas como Evolution, una de las más emblemáticas, o la intervención en la Casa de la Castaña, donde el artista reinterpreta los erizos y frutos del bosque, y que es una de las últimas incorporaciones a la larga lista de piezas en La Victoria. También destaca la Cruz de San Juan, donde optó por una solución simbólica en lugar de figurativa para representar a Jesús en la cruz.

Arte y ciudad

La ruta no solo permite descubrir la obra de Nieto, sino también recorrer los espacios donde se desarrolla la vida del municipio. "No es solo una ruta por mis creaciones, sino por los lugares donde se reúne la gente, donde hacen deporte, donde se encuentran los mayores o donde luchan", apunta el creador. En ese sentido, el proyecto se configura como una lectura del propio territorio a través del arte.

Las piezas realizadas en metal han sido creadas a lo largo de las últimas dos décadas

Uno de los elementos más característicos del trabajo de Julio Nieto es el uso del metal, un material al que llegó de forma casi casual, cuando le propuso a una antigua pareja dar forma a un sofá con este material. "Es algo duro que se hace blando", reflexiona el artista de origen vasco, quien ha convertido el acero galvanizado en su principal aliado, especialmente por su resistencia en exteriores, donde está más que acostumbrado a exponer.

Rechazo y aceptación

Sin embargo, la integración de estas piezas en el paisaje urbano no siempre fue inmediata. Algunas propuestas, como la intervención en el cementerio que incluye cristales de colores inspirados en vidrieras, generaron inicialmente rechazo. "Fue casi un escándalo, pero con el paso del tiempo se ha aceptado", resume. El propio alcalde de La Victoria, Juan Antonio García Abreu, habla de los beneficios de contar con este "museo al aire libre" que refuerza la identidad local y, al mismo tiempo, se presenta como una herramienta para diversificar la oferta turística.

Julio Nieto frente a la puerta del Centro Cultural Santo Domingo. / Andrés Gutiérrez

Para Nieto, este proyecto también responde a la necesidad de generar motivos para descubrir lugares poco transitados. "Parece que se necesitan razones específicas para visitar un pueblo pequeño y precisamente esta ruta puede ser un motivo para descubrirlo", afirma. La ruta cuenta además con una guía en varios idiomas y una audioguía accesible mediante código QR, lo que facilita su recorrido tanto a residentes como a visitantes.

Largo trabajo, pero no continúo

Tras más de 20 años de intervenciones, el artista Julio Nieto reconoce que el proceso ha estado marcado por diferentes etapas, puesto que en algunas épocas ha recibido más encargos que en otras, pero también por una continuidad en el cuidado de las obras y destaca el esfuerzo reciente por conservar este patrimonio en un municipio como La Victoria.

Pueblo y paisaje de creación se presenta, así, como una propuesta que trasciende la mera exposición escultórica. Es, en palabras de su autor, una forma de entender el arte como parte de la vida diaria porque, "si haces el recorrido, reconoces una manera de proceder". Se trata, de este modo, de una invitación a mirar el municipio con otros ojos y a descubrir cómo el arte puede integrarse, de forma natural, en el paisaje y en la experiencia colectiva.