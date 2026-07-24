Gobierno de Canarias y Cabildo elevan la presión sobre el Estado para exigir el pago inmediato de las ayudas al campo palmero

El Gobierno de Canarias y el Cabildo de La Palma han unido fuerzas para exigir al Gobierno de España la transferencia inmediata de los fondos comprometidos para la reconstrucción del Valle de Aridane, en especial del sector primario, al considerar que el retraso en la llegada de esos recursos está dificultando la recuperación de agricultores y ganaderos que todavía soportan las consecuencias de la erupción del volcán Tajogaite, ocurrida el 19 de septiembre de 2021 al 13 de diciembre de ese mismo año.

La reclamación se produjo durante una reunión de trabajo celebrada este viernes 24 de julio entre el presidente del Cabildo, Sergio Rodríguez, y el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero, quienes coincidieron en la necesidad de que el Ejecutivo central cumpla cuanto antes con los compromisos adquiridos con La Palma y transfiera las partidas económicas pendientes.

Ambas administraciones insistieron en que los fondos comprometidos son imprescindibles para continuar impulsando la recuperación del sector agrario, uno de los más castigados por la erupción volcánica y que sigue afrontando importantes dificultades derivadas de la pérdida de fincas, infraestructuras de riego, explotaciones ganaderas y vías de acceso.

El pronunciamiento conjunto se produce, además, después de que el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, el canario Ángel Víctor Torres, anunciara el pasado 9 de julio recientemente que el Estado tenía previsto transferir menos de la mitad de la cantidad reclamada por agricultores y ganaderos palmeros, un compromiso que, sin embargo, todavía no se ha materializado y que continúa generando incertidumbre entre los profesionales del sector.

Ese anuncio fue recibido con cautela por las organizaciones agrarias, que reclamaron entonces que el Gobierno central concretara tanto los plazos como el importe definitivo de unas ayudas consideradas esenciales para garantizar la continuidad de numerosas explotaciones agrícolas y ganaderas.

Ahora, tanto el Ejecutivo autonómico como la Corporación insular elevan el tono y reclaman que esa promesa se traduzca de forma inmediata en una transferencia efectiva de los recursos comprometidos, evitando que los productores tengan que seguir soportando nuevas demoras administrativas.

Durante el encuentro, Sergio Rodríguez defendió que La Palma no puede permitirse más retrasos en la llegada de unas ayudas que fueron comprometidas para hacer frente a las consecuencias de una catástrofe natural sin precedentes. El presidente insular subrayó que la recuperación del sector primario constituye uno de los pilares de la reconstrucción económica y social de la Isla y recordó que agricultores y ganaderos han realizado un enorme esfuerzo para mantener su actividad pese a las dificultades acumuladas desde la erupción.

Por su parte, Narvay Quintero reiteró el compromiso del Gobierno de Canarias con el sector y defendió que las administraciones deben actuar de forma coordinada para que los recursos lleguen cuanto antes a sus destinatarios. En este sentido, insistió en que el Ejecutivo autonómico continuará reclamando al Estado el cumplimiento de los compromisos económicos asumidos con La Palma.

Las dos instituciones coincidieron en que la recuperación del sector primario no puede depender de nuevos retrasos burocráticos, especialmente en un momento en el que muchas explotaciones siguen afrontando elevados costes de producción, dificultades para recuperar la capacidad productiva y la necesidad de acometer inversiones para volver a la normalidad.

El encuentro sirvió también para repasar el estado de las diferentes actuaciones que ambas administraciones desarrollan conjuntamente para apoyar al campo palmero y acelerar la reconstrucción de las zonas afectadas por el volcán.

Gobierno de Canarias y Cabildo de La Palma consideran que la llegada de estos fondos representa un paso decisivo para consolidar la recuperación económica de la Isla y garantizar la continuidad de un sector primario que constituye uno de los principales motores de empleo y desarrollo del territorio. Por ello, ambas administraciones reclamaron al Gobierno de España que cumpla con los compromisos adquiridos y proceda de manera inmediata a la transferencia de las partidas económicas pendientes, evitando que agricultores y ganaderos continúen esperando unas ayudas que consideran imprescindibles para culminar el proceso de reconstrucción.