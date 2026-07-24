Clavijo pide a Sánchez impulsar una cumbre de las RUP para blindar los fondos europeos

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha pedido al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, que impulse la celebración de una cumbre entre los presidentes de las Regiones Ultraperiféricas (RUP) y los máximos responsables de España, Francia y Portugal coincidiendo con el próximo Consejo Europeo, previsto para el 15 de octubre en Bruselas. Clavijo plantea así elevar al máximo nivel político el frente común en defensa de la ultraperiferia en un momento clave para la negociación del próximo Marco Financiero Plurianual de la Unión Europea. El objetivo es concretar una posición conjunta que permita garantizar el tratamiento diferenciado de estos territorios y sus fondos específicos dentro del futuro presupuesto comunitario.

Pedro Sánchez ya trasladó al presidente canario su disposición a participar en una cumbre junto al presidente de Francia, el primer ministro de Portugal y los presidentes de las nueve RUP. Ante el avance de las negociaciones europeas, Clavijo insiste ahora en aprovechar la celebración del Consejo Europeo de octubre para materializar ese encuentro y reforzar una posición común ante las instituciones comunitarias.

En una nueva carta remitida al jefe del Ejecutivo estatal, el presidente de Canarias solicita su implicación en la organización de la reunión y que movilice el apoyo de los Gobiernos de Francia y Portugal ante una cuestión que considera «esencial para el futuro de Canarias y del conjunto de regiones ultraperiféricas de la UE».

La celebración de esta cumbre forma parte de la estrategia defendida por el Gobierno de Canarias y respaldada prácticamente por unanimidad por el Parlamento autonómico el pasado 23 de enero para preservar el estatus diferenciado de las RUP y sus fondos específicos ante la configuración del nuevo presupuesto europeo.

Clavijo advierte de que el encaje de las regiones ultraperiféricas continúa siendo insuficiente en el acuerdo general parcial adoptado por el Consejo y subraya que la negociación ha entrado en una fase decisiva, en la que Canarias considera fundamental sumar la capacidad de influencia de España, Francia y Portugal, los tres Estados con territorios reconocidos como RUP.

El objetivo es que las nueve regiones ultraperiféricas y los tres países aúnen su voz para garantizar las asignaciones financieras específicas que forman parte del acervo europeo de la ultraperiferia y evitar cualquier retroceso en el tratamiento diferenciado que reconoce sus desventajas estructurales y permanentes.

Blindar el tratamiento específico de las RUP

La preocupación del Ejecutivo autonómico se centra en el futuro encaje de las regiones ultraperiféricas dentro de la nueva arquitectura presupuestaria europea y en el riesgo de que recursos que hasta ahora han tenido un tratamiento específico queden diluidos en instrumentos de financiación gestionados por los Estados.

Canarias sostiene que este cambio podría debilitar las garantías asociadas al estatus RUP y afectar a herramientas esenciales para el Archipiélago, especialmente las vinculadas al sector primario, la pesca y la cohesión económica y social. También alerta sobre las consecuencias para las dotaciones adicionales y adaptaciones específicas destinadas a compensar los sobrecostes derivados de la lejanía, la insularidad y la fragmentación territorial.

La estrategia defendida por el Gobierno autonómico pasa por preservar y reforzar instrumentos como el Posei, las compensaciones específicas para la pesca y las dotaciones adicionales del FEDER y del Fondo Social Europeo, además de mantener las adaptaciones normativas y financieras necesarias para atender las singularidades de las regiones ultraperiféricas.

Canarias reclama que el próximo Marco Financiero Plurianual respete plenamente el artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que reconoce las condiciones estructurales específicas de estos territorios y ampara la adopción de medidas diferenciadas para compensarlas.

Una posición común ante Bruselas

La nueva petición de Clavijo da continuidad a la estrategia impulsada por Canarias para sumar a España, Francia y Portugal a la defensa activa de las RUP en la negociación del próximo presupuesto comunitario. Sánchez ya había trasladado por carta al presidente canario el respaldo del Gobierno de España a esta posición y su disposición a participar en una cumbre junto a los máximos responsables de Francia y Portugal y los presidentes de las nueve regiones ultraperiféricas.

Ante el avance de las negociaciones, Canarias considera necesario materializar ahora ese compromiso y elevar la defensa de la ultraperiferia al nivel político en el que se adoptarán las decisiones determinantes sobre el futuro presupuesto de la Unión.

Por este motivo, Clavijo propone hacer coincidir la cumbre con el Consejo Europeo del próximo 15 de octubre, aprovechando la presencia en Bruselas de los máximos responsables políticos de los tres Estados con regiones ultraperiféricas. El Gobierno de Canarias considera que una posición coordinada de España, Francia y Portugal, junto a las nueve RUP, reforzaría la capacidad de defender ante las instituciones europeas un tratamiento acorde con las singularidades de estos territorios y evitar retrocesos en derechos, instrumentos y recursos consolidados durante décadas de integración europea.

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Para Canarias, la negociación del nuevo Marco Financiero Plurianual no afecta únicamente al volumen de recursos que recibirán las regiones ultraperiféricas, sino al propio modelo de reconocimiento de sus singularidades dentro de la Unión Europea y a la capacidad de mantener políticas específicas que garanticen su cohesión económica, social y territorial.