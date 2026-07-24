CC se opone a Vox y la condonación de la deuda autonómica da un pasito

Aparente paso adelante de la condonación de la deuda de las comunidades autónomas propuesta por el Gobierno central. Salvó el escollo de las enmiendas a la totalidad presentadas por Partido Popular (PP) y Vox, pero en el horizonte continúan pintando bastos. Para este baile, la bancada socialista contó con el apoyo de Coalición Canaria, pero la diputada de dicha formación, Cristina Valido, ya advierte de que en la tramitación futura, o se toman en cuenta las enmiendas isleñas, o el voto tendrá signo negativo.

Se votaban de manera conjunta en el Congreso de los Diputados las iniciativas de los dos partidos de la derecha. «La enmienda de Vox refleja su ideario, ataca el Estado de las Autonomías», ha explicado Valido este viernes. «Imposible» para los nacionalistas canarios dar su apoyo. En todo caso, el rechazo a los textos de las formaciones más conservadoras de la Cámara está lejos de suponer un cheque en blanco al PSOE.

Acuerdo de investidura

En su intento de dar forma al acuerdo alcanzado con Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) para la investidura de Pedro Sánchez en 2023, los socialistas se comprometieron a volatilizar poco más de 17.000 millones de euros del pasivo acumulado por la Generalitat. En una reedición del café para todos que alumbró la actual organización regional de España durante la Transición, el Gobierno central elevó la suma total a condonar entre todas las comunidades por encima de los 83.000 millones de euros.

El reparto de ese oxígeno para las arcas regionales es asimétrico. De tal manera que entre las que más se benefician de él se cuentan las comunidades más deudoras. Andalucía está a la cabeza (18.791 millones de euros condonados), seguida por Cataluña (17.104 millones). Muy lejos de ellas, Canarias, con 3.259 millones de euros que se llevaría por delante el tachón en la columna del debe.

En mayor porcentaje

Esta gran diferencia señalada por los nacionalistas canarios la contesta Madrid con el argumento de que el Archipiélago es la región que en mayor porcentaje se beneficia de la medida. Más del 45% de su pasivo se esfumaría de salir adelante la condonación. Un cálculo que no satisface a Coalición por cuanto no deja de ser cierto que si eso es posible es porque la deuda acumulada por las Islas es de las menores de todo el país.

«No puede ser que se beneficien más las que menos cumplen», ha criticado Valido. De ese modo, la única representante de Coalición en la Cámara Baja deja claro que el mecanismo tal y como está hoy no cuenta con su apoyo. «Cuando quieran constituir la ponencia, presentaremos nuestras enmiendas y si no se reconoce el esfuerzo de las comunidades cumplidoras, como Canarias, no lo vamos a aceptar», ha advertido.

¿Por qué los límites?

Los objetivos de estabilidad financiera –déficit y deuda– se fijaron para cumplir con el mandato de Bruselas tras estallar la crisis de 2008, bajo la amenaza de intervenir la economía española, como sí hizo con la griega. Son de obligado cumplimiento y los marca cada año el Gobierno del Estado. Sin embargo, mientras algunas, como las Islas, se han ajustado siempre a los topes marcados, «a base de esfuerzo», ha matizado Cristina Valido, otras han seguido agrandando el agujero de sus balances.

Tampoco convence a los nacionalistas el argumento expuesto por alguna de las más beneficiadas por la condonación, como Comunidad Valenciana (11.210 millones de euros), que ha expuesto como causa del incremento de su deuda la escasez de fondos que le depara el actual sistema de financiación autonómica (SFA). Siendo cierto, desde CC señalan que las Islas estuvieron a la cola hasta el año 2016, cuando lograron desvincular el Régimen Económico y Fiscal (REF) del SFA, y no por ello se apartaron de la senda fijada.

Junts, contra las enmiendas

El PSOE cuenta con sus socios de gobierno para conseguir sacar adelante la quita. Aunque en los últimos meses Junts ha coincidido con Vox y PP en el sentido de su voto en cuestiones de diversa naturaleza, no lo hizo en esta ocasión. No obstante, los de Puigdemont ya advierten de que les parecen insuficientes las cantidades asignadas a Cataluña, por lo que tampoco se espera que den luz verde al proyecto de ley tal y como está ahora cuando toque votarlo.

Durante la sesión en la que se rechazaron las enmiendas de PP y Vox, el ministro de Hacienda, Arcadi España, destacó que el 70% de la suma perdonada tiene como destinatarias a regiones gobernadas por los populares. Hizo alusión a la condición de Andalucía como la que más dinero vería perdonado, gobernada por Juan Manuel Moreno Bonilla mediante un pacto con la ultraderecha de Vox. El ministro tampoco dejó pasar la ocasión de aludir a Canarias como la que vería aliviado en mayor porcentaje su debe. n