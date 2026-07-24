Casimiro Curbelo propone una estrategia conjunta de los cabildos para crear alojamientos destinados a estudiantes

El presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo, ha propuesto la puesta en marcha de una estrategia conjunta entre los cabildos insulares para ampliar la oferta de alojamientos destinados a estudiantes canarios que deben desplazarse a Tenerife y Gran Canaria para cursar estudios universitarios o de enseñanzas superiores. La iniciativa busca garantizar una oferta residencial suficiente y asequible para el alumnado procedente, especialmente, de las islas no capitalinas.

La propuesta será trasladada a una próxima reunión de la Federación Canaria de Islas (FECAI) con el objetivo de abrir un espacio de colaboración entre las corporaciones insulares que permita dar respuesta a uno de los principales problemas que afrontan los estudiantes: la dificultad para encontrar alojamiento a precios accesibles cerca de los centros educativos.

El planteamiento contempla diferentes alternativas, entre ellas la construcción de nuevas residencias, la adquisición o rehabilitación de inmuebles y la concertación de plazas con centros ya existentes. El objetivo es establecer un marco estable de cooperación entre administraciones que incremente la oferta de plazas y reduzca el impacto económico que supone para muchas familias enviar a sus hijos a estudiar fuera de su isla de residencia.

Curbelo subrayó que el acceso a la educación superior continúa representando un importante esfuerzo económico para numerosos hogares canarios, que además de los gastos académicos deben asumir los costes de alojamiento, manutención y desplazamientos.

En este sentido, defendió que "el lugar de residencia o la capacidad económica de una familia no pueden condicionar las posibilidades de formación de nuestros jóvenes", al tiempo que advirtió de que el encarecimiento del mercado del alquiler y la reducción de la oferta de viviendas para estudiantes están dificultando cada vez más la continuidad de los estudios superiores fuera de la isla de origen.

El presidente del Cabildo gomero recordó que esta realidad afecta especialmente al alumnado de La Gomera, El Hierro, La Palma, Lanzarote y Fuerteventura, territorios cuyos estudiantes deben asumir los sobrecostes derivados de la doble insularidad para acceder a la formación universitaria.

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Por ello, defendió que la creación de nuevas plazas residenciales en las islas capitalinas constituye una medida esencial para avanzar en la igualdad de oportunidades y reforzar la cohesión territorial del Archipiélago, garantizando que ningún estudiante vea condicionado su futuro académico por la falta de una oferta de alojamiento suficiente y asequible.