Más de 45 personas compiten por cada plaza en la convocatoria de empleo público este fin de semana

La Administración autonómica afronta este fin de semana una convocatoria de oposiciones que reúne a casi 4.000 aspirantes para 88 plazas de diferentes cuerpos por turno libre. La elevada concurrencia se traduce en una media de 45 candidatos por cada puesto ofertado.

La mayor concentración de aspirantes se producirá el domingo, cuando 2.690 candidatos competirán por 23 plazas del Cuerpo de Gestión, escala de gestión general, lo que supone una media de casi 117 personas por cada puesto disponible.

La prueba de Gestión general será la más multitudinaria de la convocatoria y concentrará alrededor de dos tercios de todos los aspirantes que acudirán este fin de semana a las aulas habilitadas por la Dirección General de Función Pública. Los candidatos optan a 23 plazas, de las que cuatro están reservadas para personas con discapacidad con un grado igual o superior al 33%, mientras que las 19 restantes corresponden al turno general.

El examen comenzará a las 10.00 horas y se celebrará de forma simultánea en cuatro centros educativos: los institutos Viera y Clavijo y La Laboral, en La Laguna, y los institutos José Arencibia y Profesor Juan Pulido Castro, en Telde.

La presión por conseguir una plaza también será elevada en las pruebas convocadas para este sábado, aunque con una distribución más repartida entre distintos cuerpos. En total, 1.121 personas están admitidas para optar a 65 plazas, lo que supone una media aproximada de 17 aspirantes por puesto.

Entre las convocatorias del sábado se encuentran las correspondientes a los cuerpos superiores facultativos de Administración tributaria y financiera, con 14 plazas; Veterinaria, con 12; Tecnología de la información, con 9; Inspección médica, con 19; e Ingeniería de telecomunicaciones, con 5 plazas.

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Estas pruebas se desarrollarán a partir de las 10.00 horas en el IES Viera y Clavijo de La Laguna y el IES José Arencibia de Telde. Además, por la tarde, a las 16.00 horas, se celebrará el examen para el cuerpo facultativo de grado medio de Tecnología de la información, al que están llamados 153 aspirantes para seis plazas, una proporción de algo más de 25 candidatos por cada puesto.

Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas