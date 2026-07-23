Víctor Crespo, nombrado director de Asuntos Corporativos y Comunicación de JTI Iberia

JTI (Japan Tobacco International) ha nombrado a Víctor Crespo director de Asuntos Corporativos y Comunicación para el clúster de Iberia, que abarca los mercados de España peninsular, Islas Canarias, Portugal, Andorra y Gibraltar, según informa la multinacional tabaquera.

En concreto, Crespo, que aume este cargo con efecto desde el próximo 1 de agosto, es licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad de Valladolid y aportará más de dos décadas de trayectoria dentro de la compañía, con una sólida experiencia internacional y una amplia visión estratégica y del desarrollo del negocio.

Tras iniciar su carrera en compañías como Campofrío o Capsa Food (Central Lechera Asturiana), en 2001 se incorporó a JTI como Marketing Manager de Duty Free. En los años siguientes desarrolló su carrera en el área comercial y de marketing, con responsabilidades globales en la sede de Ginebra y en Reino Unido, entre ellas la gestión de patrocinios deportivos de marcas como Camel, en MotoGP, y la dirección de la marca Silk Cut entre otras.

En 2011 inició una nueva etapa orientada a la gestión de negocio, primero como Country Manager de Portugal, después como director general de Canarias y por último de Grecia, Chipre y Malta, mercados donde la compañía alcanzó posiciones de liderazgo en diferentes categorías.

Así, Crespo ha estado al frente de mercados con realidades muy distintas, por lo que ha adquirido un profundo conocimiento de la gestión operativa y comercial, además de una perspectiva integral de los retos regulatorios y de negocio que afronta la industria en diferentes entornos internacionales.

Desde 2021, lidera el equipo global de Innovación e Iniciativas de Marketing y Ventas para productos combustibles, desde el que impulsa proyectos de innovación, gobernanza global de marketing, procedimientos de marketing responsable e iniciativas regulatorias y estratégicas.

"Asumo esta responsabilidad con mucha ilusión. Después de varios años trabajando en distintos mercados, volver a España tiene un significado especial para mí. Además, lo hago en una compañía que mantiene un compromiso sólido y duradero con España, visible en proyectos que forman parte del tejido económico y social del país desde hace décadas", ha subrayado Crespo.

El nuevo director de Asuntos Corporativos de JTI ha reconocido que el sector del tabaco "atraviesa un momento de transformación". "Creo que debemos afrontarlo desde la responsabilidad y el diálogo.

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Mi objetivo es contribuir a una relación constructiva con instituciones, medios y otros grupos de interés, apoyándonos en la mejor evidencia científica disponible y manteniendo siempre la protección de los menores como una prioridad irrenunciable", ha subrayado.

Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas