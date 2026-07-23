Sunblast: El festival multistage más grande de Canarias

El verano canario tiene cada año una fecha imprescindible para los miles de amantes de la música, sean o no residentes, la de Sunblast Festival, que el próximo 8 de agosto regresará a Costa Adeje, en el sur de Tenerife, consolidado como el mayor festival multistage del Archipiélago. Una nueva edición que reafirma la trayectoria de un evento convertido en uno de los grandes referentes musicales del país y en una cita destacada dentro del circuito de festivales internacionales. Sunblast cuenta con el patrocinio de Promotur, Turismo de Tenerife, Viceconsejería de presidencia del Gobierno de Canarias y Ayuntamiento de Adeje.

Con una propuesta que vuelve a crecer en producción, experiencia y cartel musical, el encuentro, organizado por Farra Word, reunirá a más de 45 artistas repartidos en siete escenarios temáticos, ofreciendo una jornada única donde convivirán la electrónica, el house, el techno, el urban y los sonidos más actuales.

Junto al Dj Mochakk estarán también artistas tan reconocidos como James Hype, Indira Paganotto, Wilkinson, Circadian, Carbonero, Deejay Supreme, Kybba, Tony Yawi, Lex Laurence, Lewis Potter, Julien Brown, Lady Bee o Rendher, entre muchos otros. El cartel también contará con la participación de referentes de la escena nacional y local como PtaZeta, Cristian Battaglia, Drk. Horizono Relaxadita.

Sunblast ha trascendido su condición de festival de música para convertirse en una experiencia inmersiva en la que la producción, la escenografía y el diseño de los espacios comparten protagonismo con el cartel artístico. La edición de este año volverá a desplegar siete escenarios diferenciados, cada uno con identidad y programación propias, que permitirán al público recorrer distintos universos musicales y encontrar su ambiente a lo largo de toda la jornada. Entre las principales novedades destaca la incorporación de la Fiesta Bresh XXL, que contará con actuaciones sorpresa de algunos de los artistas urbanos más destacados de Canarias.

La propuesta de este año contará con siete escenarios temáticos, la nueva Zona VIP Panorama y más de nueve horas de música / El Día

Uno de los grandes elementos diferenciadores del festival continúa siendo su exclusivo formato 360º,Sunblast mantiene su innovador backstage circular, una fiesta dentro de la fiesta, un espacio que permite acceder a los cuatro escenarios principales desde una perspectiva privilegiada, acercando los artistas al público y ofreciendo una experiencia prácticamente inédita dentro del panorama festivalero nacional.

A esta propuesta se suma la creación de la nueva Zona VIP Panorama,situada frente al emblemático escenario La Misa Stage, que ofrecerá una visión privilegiada del espectáculo y el mejor sunset del Festival.

La dimensión internacional de Sunblast continúa creciendo edición tras edición. El festival atrae cada verano a miles de asistentes procedentes de numerosos países, convirtiéndose en un importante motor turístico para Tenerife durante el mes de agosto. La presencia de artistas de primer nivel internacional y una producción comparable a la de grandes festivales europeos han situado al evento dentro del calendario imprescindible para los aficionados a la música electrónica y urbana.

Durante una intensa jornada, los asistentes podrán disfrutar de actuaciones ininterrumpidas, una variada oferta gastronómica, zonas de descanso, experiencias inmersivas y una producción técnica de primer nivel, con espectáculos visuales, iluminación, efectos especiales y sonido diseñado para ofrecer una experiencia completamente envolvente.

La organización vuelve a apostar por un cartel ecléctico capaz de reunir distintas generaciones y estilos musicales en un mismo recinto. House, techno, techhouse, electrónica comercial, sonidos urbanos y nuevas tendencias convivirán durante nueve horas de programación continua, permitiendo que cada asistente diseñe su propio recorrido entre los diferentes escenarios.

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Con más de 45 artistas, siete escenarios, una experiencia en backstage 360º única, La Fiesta Bresh XXL, la nueva Zona VIP Panorama y un cartel de ensueño, Sunblast afronta una nueva edición dispuesto a seguir ampliando sus propios límites. El próximo 8 de agosto, Tenerife sur volverá a vibrar como epicentro de la música en Canarias con un festival que se encamina ya hacia el “soldout” y que, año tras año, continúa haciendo honor a su condición de Rey de Reyes.