El Rosario dedica una noche a La Gomera en las fiestas de La Esperanza

El municipio de El Rosario rendirá homenaje este viernes a La Gomera en el marco de las fiestas patronales de Nuestra Señora de La Esperanza con una velada dedicada a la cultura, las tradiciones y el patrimonio de la isla colombina. El acto, que comenzará a las 21:00 horas en la plaza del Adelantado, reunirá algunas de las manifestaciones más representativas de la identidad gomera.

La programación contará con la participación de la Asociación Cultural Silbo Gomero, Coros y Danzas de La Gomera y la agrupación Ramo de Arure. Además, se ofrecerá un espectáculo dedicado a las orquestas gomeras, con el que se reconocerá la aportación de estas formaciones a la música popular y a las verbenas de Canarias. El encuentro contará también con la presencia del presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo, invitado por el Ayuntamiento de El Rosario.

El homenaje pretende poner en valor los históricos vínculos sociales y culturales que unen a ambos territorios y acercar al público algunas de las expresiones más representativas del patrimonio gomero.

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La celebración se completa con la exposición "Artesanía de La Gomera: Tradición e Identidad", instalada en la Casa de la Cultura "Carlos Alonso" de La Esperanza. La muestra reúne piezas de cerámica, cestería, joyería, textil y madera elaboradas por artesanos de la isla y permanecerá abierta hasta el próximo 15 de agosto, ofreciendo a vecinos y visitantes la oportunidad de conocer la riqueza y diversidad del patrimonio artesanal gomero.