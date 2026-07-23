El PP de La Palma exige al Gobierno de Pedro Sánchez el pago de las ayudas pendientes a los plataneros afectados por el volcán
Los populares denuncian que más de 4.000 agricultores solo han cobrado el 19% de las compensaciones comprometidas y reclaman el abono urgente de cerca de nueve millones de euros
El Partido Popular de La Palma ha reclamado al Gobierno de Pedro Sánchez que agilice el pago de las ayudas pendientes destinadas a los plataneros afectados por la erupción del volcán Tajogaite, al denunciar que miles de agricultores continúan esperando el abono de unas compensaciones reconocidas hace años.
La formación política sostiene que todavía quedan por pagar cerca de nueve millones de euros, correspondientes al 80% de las ayudas por los daños ocasionados por la ceniza, mientras que hasta la fecha únicamente se ha abonado el 19% de los 11 millones comprometidos, una situación que, aseguran, afecta a más de 4.000 cosecheros de la Isla.
Los populares califican de "inadmisible" el retraso acumulado y recuerdan que el cultivo del plátano constituye el principal motor económico de La Palma. En este sentido, defienden que las administraciones deben priorizar el cumplimiento de los compromisos adquiridos con un sector que continúa afrontando las consecuencias económicas derivadas de la erupción volcánica.
El PP asegura que los agricultores "han demostrado una capacidad de resistencia ejemplar desde la erupción del volcán", pero advierte de que no pueden seguir soportando las consecuencias de unos retrasos administrativos que, a su juicio, comprometen la viabilidad de muchas explotaciones agrarias. La formación insiste en que el respaldo al sector primario debe traducirse en el ingreso efectivo de las ayudas y no solo en anuncios institucionales.
Por ello, el partido reclama que se habiliten las soluciones presupuestarias necesarias para liquidar cuanto antes la deuda pendiente con los productores, evitando nuevas demoras y sin trasladar responsabilidades entre administraciones. Asimismo, considera que la reconstrucción de La Palma y el apoyo al sector agrícola deben situarse entre las prioridades de las administraciones públicas.
El PP concluye que el sector platanero necesita "certidumbre, liquidez y respeto a los compromisos adquiridos" y asegura que continuará defendiendo los intereses de los agricultores palmeros hasta que se complete el pago de la totalidad de las ayudas comprometidas tras la emergencia volcánica.
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