La Palma ampliará de 11 a 17 las ambulancias para reforzar el transporte sanitario y garantizar una mayor cobertura las 24 horas

La Palma contará con un importante refuerzo de su red de transporte sanitario terrestre gracias al nuevo contrato que prepara la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias. La planificación prevé incrementar de 11 a 17 las ambulancias y recursos asistenciales disponibles en la isla, una mejora que permitirá ampliar la cobertura del servicio y reforzar la atención sanitaria durante las 24 horas del día en distintos puntos del territorio insular.

El anuncio se produjo durante la reunión mantenida entre el presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez, la consejera de Sanidad, Esther Monzón, y el gerente de los Servicios Sanitarios de La Palma, José Francisco Ferraz, en la que analizaron tanto la planificación del transporte sanitario como el estado de las principales infraestructuras sanitarias de la Isla.

La ampliación supondrá un incremento cercano al 55% de los recursos actuales, pasando de 11 a 17 unidades destinadas a atender emergencias y realizar traslados sanitarios. Del total previsto, dos ambulancias dispondrán de cobertura continuada las 24 horas, mientras que el resto desarrollará jornadas adaptadas a las necesidades asistenciales de cada zona, mejorando la capacidad de respuesta del sistema.

Además del aumento del número de recursos, el nuevo modelo reorganizará su distribución para acercar el servicio a la población. Entre las principales novedades figura el refuerzo de la cobertura en el Valle de Aridane, con más recursos en Los Llanos de Aridane, así como la incorporación de una nueva unidad en Tijarafe para atender la comarca noroeste.

La planificación también contempla un recurso operativo durante las 24 horas en Breña Baja, además del fortalecimiento de la base de San Andrés y Sauces, que incorporará dos nuevos recursos para mejorar la asistencia en el norte de la isla.

Durante el encuentro, Sergio Rodríguez trasladó además a la consejera las reivindicaciones planteadas por los trabajadores del sector de las ambulancias, en cumplimiento del compromiso adquirido recientemente con este colectivo. Desde la Consejería se explicó que las mejoras laborales dependerán de la negociación del convenio colectivo entre la patronal y los representantes de los trabajadores, un proceso cuya resolución permitirá elaborar el nuevo pliego del servicio con la correspondiente dotación presupuestaria.

La reunión sirvió igualmente para revisar el avance de varias actuaciones estratégicas en materia sanitaria, entre ellas el proyecto de la futura sala de hemodinámica del Hospital General de La Palma, la licitación del nuevo aparcamiento del centro hospitalario, la ampliación de las consultas externas, el desarrollo del Centro de Atención Especializada de Los Llanos de Aridane y la incorporación del futuro consultorio local de Puerto Naos al mapa sanitario de la isla.

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Con el incremento de ambulancias y la reorganización de los recursos, las administraciones confían en ofrecer una respuesta más rápida y eficaz a las emergencias y mejorar la accesibilidad al transporte sanitario para la población de todos los municipios de La Palma.