Una orquesta, la 'Sinfonía nº 1' de Mahler y ocho jóvenes directores: el desafío del Festival Internacional de Música de Aguere

Futuros directores de orquesta de todo el mundo se forman estos días en Tejina. El Festival Internacional de Música de Aguere consolida su crecimiento en su cuarta edición con una propuesta que combina programación artística y formación especializada. Precisamente el curso de dirección orquestal es uno de los ejes de la iniciativa que se desarrolla durante esta semana en el pueblo lagunero, que se ha convertido así en un espacio de aprendizaje intensivo y de intercambio internacional, donde jóvenes batutas trabajan un repertorio sinfónico de gran exigencia junto a una orquesta formada, en buena parte, por músicos vinculados a las Islas. Todos ellos demostrarán su talento el fin de semana en sendos conciertos que se desarrollarán en la Iglesia del Santísimo Redentor de Las Chumberas y en la Iglesia de San Bartolomé de Tejina.

El festival ofrece durante todo el mes conciertos y actividades pedagógicas con una clara vocación descentralizadora en distintos puntos del municipio de La Laguna. A lo largo de estas cuatro ediciones, ha ido ganando proyección, tanto dentro como fuera del Archipiélago y, este año, el curso de dirección vuelve a reunir a ocho alumnos seleccionados entre candidaturas internacionales, con presencia de perfiles procedentes de España, Polonia o Estados Unidos.

Maestro que repite

Al frente de esta formación se sitúa el director Borja Quintas, quien subraya el valor del pueblo en el que se desarrolla la actividad: "Es un enclave único, es ya la cuarta edición y los alumnos y directores, algunos ya grandes profesionales, vuelven porque les gusta sentir esta tierra y hacer música desde aquí". Este curso intensivo se plantea como un desafío particular, tanto para los directores como para la orquesta. En esta ocasión, el trabajo gira alrededor de la Sinfonía nº 1 de Mahler con una versión para formación de cámara.

Curso de Perfeccionamiento de Dirección Orquestal del Festival Internacional de Música de Aguere / Andrés Gutiérrez

Quintas afirma que se trata de una partitura de gran complejidad. "El reto es múltiple porque tenemos que hacer un programa que es muy difícil y, mientras lo montamos, tenemos que enseñar a ocho directores, y la orquesta tiene que pasar por ocho manos", explica el maestro. De este modo, cada participante dispone de un tiempo limitado en el podio, lo que obliga a una rápida adaptación por parte de los músicos porque "tienen que estar cambiando el registro cada media hora con cada director que entre, que tiene su propia forma de trabajar".

Intensivo

Con una duración intensiva y un programa de alta exigencia, el curso de dirección orquestal se confirma como uno de los pilares del Festival Internacional de Música de Aguere. Una propuesta que, en palabras de Borja Quintas, combina "mucha concentración, mucho peligro y mucha emoción", y que sitúa a La Laguna como punto de encuentro para la formación musical de alto nivel. No en vano, Borja Quintas afirma que la formación en orquestación "es uno de los bosques más oscuros dentro de la educación musical".

A pesar de la intensidad del curso, el ambiente de trabajo se define por la colaboración. "Estamos en un entorno muy sano y positivo que nos hace crecer a todos, y a mí el primero", afirma Quintas, quien también destaca el nivel de los participantes: “Tenemos directores que han venido de Polonia o de Estados Unidos con un nivel estupendo".

Participantes

Uno de esos alumnos es Xaime Irisarri Izquierdo, de 25 años, que participa por tercera vez en el curso. Formado entre Madrid y Países Bajos, valora tanto el contenido musical como el contexto en el que se desarrolla: "Tenerife y Tejina son dos lugares maravillosos y tenía muchas ganas de compartir esta experiencia". Sobre su continuidad en el programa, lo tiene claro: "Es una excusa maravillosa para venir. Siempre interpretamos música muy interesante y el ambiente es muy agradable".

El maestro Boja Quintas repite por cuarto año en el curso intensivo de una semana

El joven director pone el acento en la dimensión práctica de la formación, que ofrece "bastante tiempo para trabajar con una orquesta real y ver los problemas reales que pueden surgir". En su opinión, ese contacto directo con los músicos marca la diferencia respecto a otros modelos más teóricos.

La orquesta del festival

La Aguere Chamber Orchestra está integrada en buena medida por músicos vinculados a Canarias y también asume un papel activo en el proceso pedagógico. La violinista Andrea Bacallado Rivero, que regresó a la Isla tras completar su formación en Bélgica, destaca ese aprendizaje compartido: "Es un curso de dirección orquestal, pero en el que la propia orquesta también aprende". Su experiencia, iniciada en la edición anterior, le ha llevado a repetir, aunque el formato de cámara añade un grado extra de dificultad para los intérpretes. "Somos como un quinteto de cuerda frente a los vientos y eso hace que sea bastante difícil estar unidos y tener presencia en el escenario", señala Bacallado, quien, sin embargo, subraya el atractivo del reto: "Es un trabajo diferente y bonito porque no solo nos centramos en interpretar la partitura, sino también en trabajar sobre ella".

Algunos de los alumnos repiten y este año proceden de España, Polonia y Estados Unidos

Daniel Molina es el director del Festival Internacional de Música de Aguere y pone el foco en la evolución del proyecto. "Desde el principio hemos visto cómo el nivel de los directores ha ido aumentando y se ha ido internacionalizando mucho más", explica. Esa progresión se traduce en una mayor demanda y en un proceso de selección cada vez más exigente para cubrir las ocho plazas disponibles.

Oportunidades reales

El diseño del curso responde también a la voluntad de ofrecer oportunidades reales de dirección para aquellas personas que empiezan en este sector. "Ninguno de los alumnos se va de Tenerife sin poder dirigir", asegura Molina en referencia a los conciertos de clausura, donde los alumnos se enfrentan al directo y al público tras los ensayos. Estos recitales con entrada libre se celebran además en distintos espacios del municipio, como parte de la estrategia de descentralización cultural que impulsa el festival. Esta edición incluye actuaciones en Las Chumberas y en Tejina, consolidando la idea de llevar la música más allá del centro urbano. De hecho, Molina adelanta la intención de seguir ampliando el mapa de sedes en futuras ediciones.