Hipoteca Joven Canaria: quién puede solicitarla, requisitos y cómo financiar hasta el 95% de la primera vivienda

Tener ingresos estables no siempre es suficiente para que te concedan una hipoteca. El principal problema para muchos jóvenes canarios aparece incluso antes de acudir al banco: reunir el dinero necesario dar la entrada.

La mayoría de los bancos limita la financiación hipotecaria al 80% del valor del inmueble. Esto obliga al comprador a disponer de ahorros para pagar el 20% restante, además de los impuestos y otros gastos relacionados con la compra.

El objetivo de la Hipoteca Joven Canaria es ayudar a los jóvenes a salvar esta barrera económica para que puedan adquirir una vivienda. El Gobierno de Canarias ha aprobado de forma definitiva el decreto que regula la Hipoteca Joven Canaria, un programa que permitirá financiar hasta el 95% del precio de compra de la primera vivienda habitual.

La iniciativa está pensada para jóvenes de entre 18 y 40 años, aunque también podrán acceder las familias numerosas y monoparentales sin límite de edad.

¿Cómo funciona la Hipoteca Joven Canaria?

La Hipoteca Joven Canaria es un programa que permitirá a las entidades financieras conceder préstamos hipotecarios por un importe superior al que ofrecen habitualmente. ¿Cuál es la diferencia entre una hipoteca normal y la hipoteca joven? Con una hipoteca convencional que cubra el 80%, quien quiera comprar una vivienda de 200.000 euros tendría que aportar 40.000 euros para completar el precio, sin contar impuestos y gastos.

Con la Hipoteca Joven Canaria, la financiación podría alcanzar los 190.000 euros. En ese supuesto, la cantidad que tendría que aportar el comprador para completar el precio se reduciría a 10.000 euros, además de los costes derivados de la compraventa.

La medida no rebaja el precio de las viviendas ni elimina la necesidad de tener ahorros. Su finalidad es reducir la entrada inicial que suele impedir el acceso a una hipoteca, especialmente entre las personas jóvenes que pueden pagar una cuota mensual, pero no han conseguido reunir una cantidad elevada de dinero.

¿Quién puede solicitar la Hipoteca Joven Canaria?

La iniciativa se dirige a tres grupos:

Personas de entre 18 y 40 años.

Familias numerosas, sin límite de edad.

Familias monoparentales, también sin límite de edad.

Pertenecer a uno de estos colectivos no garantiza automáticamente el acceso a la hipoteca. Las personas interesadas deberán cumplir los requisitos económicos, patrimoniales y de residencia recogidos en el decreto.

Además, serán las entidades financieras adheridas las que estudien cada operación y determinen si el solicitante puede asumir el préstamo.

Requisitos para acceder a la Hipoteca Joven Canaria

Para beneficiarse del programa será necesario:

Tener residencia legal y continuada en Canarias durante, al menos, los dos años anteriores a la solicitud.

Comprar una vivienda que vaya a convertirse en la residencia habitual y permanente durante un mínimo de dos años.

No ser propietario de otra vivienda, salvo las excepciones previstas en la normativa.

No superar un patrimonio neto de 150.000 euros.

Tener unos ingresos que no excedan de cinco veces el IPREM.

Cuando la vivienda sea adquirida por dos personas, el límite de ingresos se calculará sumando el máximo permitido para cada una de ellas.

Además, ese límite aumentará en 0,3 veces el IPREM por cada menor a cargo. En el caso de las familias monoparentales, el incremento será del 70%.

¿Qué viviendas podrán comprarse?

La Hipoteca Joven Canaria podrá utilizarse para comprar viviendas situadas en Canarias que cumplan estas condiciones:

Viviendas nuevas o de segunda mano.

Viviendas libres.

Viviendas protegidas de promoción privada.

El precio máximo de compra será de 250.000 euros, sin incluir impuestos ni otros gastos derivados de la operación.

¿Habrá límite de beneficiarios?

Una de las principales novedades del programa es que no tendrá un número máximo de beneficiarios.

A diferencia de otras ayudas públicas, la Hipoteca Joven Canaria funcionará mediante un fondo rotatorio. Esto significa que el dinero volverá a estar disponible a medida que los beneficiarios vayan amortizando sus préstamos, permitiendo que nuevas personas puedan acceder al programa.

Según explicó el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez, cualquier persona que cumpla los requisitos podrá acogerse a esta medida.

¿Cuándo podrá solicitarse?

Aunque el decreto ya ha sido aprobado definitivamente, la Hipoteca Joven Canaria todavía no está disponible.

El siguiente paso será la firma de un convenio marco entre el Gobierno de Canarias y las entidades financieras que quieran participar en el programa.

Serán esos bancos los que tramiten directamente las solicitudes de los clientes, por lo que los interesados no tendrán que presentar la documentación ante la Administración autonómica.

El Ejecutivo confía en cerrar los primeros acuerdos con las entidades financieras durante este verano para que el programa pueda comenzar a funcionar antes de que finalice el año.