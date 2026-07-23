El litoral de Canarias se asoma al "colapso" según Greenpeace: el norte de Tenerife, Granadilla y Adeje sufren la mayor vulnerabilidad costera

El modelo territorial y turístico de Canarias enfrenta una encrucijada crítica. El análisis del informe "Destrucción a toda costa" traza un diagnóstico sobre la franja costera de las islas, advirtiendo de que la combinación entre la presión urbanística, la sobreocupación del suelo y los efectos del cambio climático está acelerando la degradación del espacio litoral.

Desde daños millonarios por temporales (como los ocho millones de euros dejados por la borrasca Therese) hasta la pérdida de biodiversidad marina, el documento pone el foco en cómo la edificación masiva ha restado capacidad de resiliencia al archipiélago frente al embate del mar.

Puntos críticos: el norte de Tenerife, Maspalomas y las dunas de Corralejo

El informe identifica varias zonas del archipiélago con un grado de amenaza elevado, donde la huella humana ha alterado la dinámica natural del litoral:

Norte y Sur de Tenerife: en el acantilado de Acentejo y Teno, la mayor energía del oleaje provoca desprendimientos recurrentes. Por su parte, la presión de macroproyectos en el sur como Cuna del Alma (Adeje) o el Hotel de La Tejita (Granadilla) ha generado un amplio rechazo social por su afección a espacios de alto valor ecológico y a la servidumbre de protección del Dominio Público Marítimo-Terrestre.

Infografía del proyecto de Cuna del Alma, en el Puertito de Adeje. / E. D.

Maspalomas (Gran Canaria): el "efecto pantalla" de las edificaciones en primera línea ha bloqueado los pasillos de viento. Sin este flujo natural, la arena no se regenera y se pierde de forma irreversible en el mar.

el "efecto pantalla" de las edificaciones en primera línea ha bloqueado los pasillos de viento. Sin este flujo natural, la arena no se regenera y se pierde de forma irreversible en el mar. Corralejo (Fuerteventura): el debate sobre la caducidad de las concesiones de hoteles como el Oliva Beach y el Tres Islas dentro del Parque Natural mantiene en la mesa la exigencia de desmantelamiento para permitir la recuperación del sistema dunar.

Alteraciones en la biodiversidad y tensión hídrica

La transformación de la costa canaria sobrepasa el plano urbanístico para adentrarse en el ecosistema marino:

Población marina: proliferación de patógenos por el aumento de la temperatura del agua, provocando la desaparición de hasta el 99,7% de la población de erizos (Diadema).

(Diadema). Especies de paso: incremento de avistamientos y mayor permanencia de especies como el tiburón ballena, tiburón martillo y mantas , alterando las cadenas tróficas locales.

, alterando las cadenas tróficas locales. Flora marina: retroceso de los sebadales (Cymodocea nodosa) por vertidos desde tierra, fondeo de barcos y obras portuarias.

(Cymodocea nodosa) por vertidos desde tierra, fondeo de barcos y obras portuarias. Recursos hídricos: alta dependencia de la desalación para abastecer a la población y la infraestructura turística, lo que deriva en un elevado gasto energético y verter de salmuera que perjudica al medio marino.

Propuestas de futuro: retranqueo y soluciones naturales

Ante el aumento del oleaje y la pérdida de franja costera, el informe plantea la urgencia de frenar la construcción en los primeros 500 metros del litoral y aplicar retranqueos en infraestructuras ya construidas. Asimismo, aboga por las Soluciones basadas en la Naturaleza (SbN), restituyendo el perfil de las dunas en Maspalomas y Corralejo para que funcionen como escudos naturales capaces de amortiguar la fuerza de las borrascas atlánticas.

Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas