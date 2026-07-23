Gran Tagoro Family & Fun en Playa Blanca, Lanzarote

Hace ya casi un año que el Hotel Gran Tagoro, en Playa Blanca (Lanzarote), presentó una transformación que iba mucho más allá de una reforma de habitaciones. Dreamplace Hotels & Resorts redefinió la manera de entender el producto vacacional en un hotel pensado para familias, dividiéndolo en dos universos con personalidad propia: Zona Castillo y Zona Real Adventure, capaces de convivir sin renunciar cada uno a su identidad.

La premisa era sencilla de enunciar, pero compleja de ejecutar: no todos los huéspedes buscan lo mismo en sus vacaciones, ni siquiera dentro de la misma familia. Por eso el hotel se organiza en dos zonas claramente diferenciadas que permiten que cada perfil de cliente encuentre el ritmo, los espacios y los servicios que mejor se ajustan a lo que espera de su estancia.

Zona Castillo: sosiego y exclusividad, con distintos niveles de disfrute

La Zona Castillo se ha consolidado como el espacio de la calma dentro del hotel, con una oferta que se adapta a distintos presupuestos. Las habitaciones Deluxe, dan ya acceso completo a esta zona -restaurante buffet, piscinas, programación y miniclub- para quienes prefieren una opción más ajustada sin renunciar a su espíritu tranquilo. Un peldaño por encima, las habitaciones Gold Level suman un nivel de servicio más exclusivo: piscina y chiringuito reservados, restaurante buffet propio con showcooking y carta de bebidas premium.

Ambas categorías comparten el resto de la propuesta: dos restaurantes a la carta -cocina asiática e italiana-, el Vitanova Spa & Wellness Center y el gimnasio, en un conjunto pensado para el disfrute pausado del entorno.

Zona Real Adventure. / La Provincia

Real Adventure: la aventura como forma de vida

En el otro extremo del hotel, pero perfectamente conectada con él, la Zona Real Adventure ha absorbido buena parte del trabajo de conceptualización de este último año. Aquí el entretenimiento deja de limitarse a un horario y se convierte en el hilo conductor de todo el espacio: cuatro mundos temáticos -pirata, medieval, deportivo y espacial- dan forma a un universo narrativo propio, protagonizado por Tagorín y Aurora, pensado para que cualquier niño o niña se sienta parte de la historia.

La Plaza del Pueblo, con su parque infantil a gran escala, convive con la Piscina Dragón, el nuevo Splash Park, la piscina familiar y las canchas multideporte, en un conjunto pensado para que la diversión forme parte de cada rincón de la zona. Las habitaciones, incluida una completamente tematizada, y el régimen de todo incluido refuerzan esa inmersión.

Dos zonas, una sola estancia

Ambas zonas están pensadas para complementarse. Los huéspedes de Real Adventure disfrutan también de buena parte de las instalaciones de la Zona Castillo, mientras que quienes se alojan en esta última pueden acceder a Real Adventure a través de un day pass de día completo, con todo incluido durante ese horario y el espectáculo nocturno con el que la zona familiar cierra cada jornada. Así, cada huésped decide en qué momento quiere sumarse al ritmo más animado del hotel.

Este modelo responde a una tendencia cada vez más determinante en el sector: los huéspedes ya no valoran solo la calidad de las instalaciones, sino la coherencia de la propuesta y su capacidad de adaptarse a distintos momentos vitales, y también a distintos presupuestos, dentro de un mismo viaje.

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