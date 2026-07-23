El Centro Comercial La Gran Manzana ha celebrado hoy su inauguración oficial en un acto institucional que reunió a representantes públicos, empresarios, operadores comerciales y medios de comunicación para dar la bienvenida a un proyecto llamado a convertirse en uno de los principales referentes comerciales, de ocio y sostenibilidad de Canarias.

Ubicado en Las Chafiras, en el municipio de San Miguel de Abona, La Gran Manzana inicia su actividad como el primer gran centro comercial del municipio y uno de los proyectos privados más relevantes desarrollados en el sur de Tenerife durante los últimos años. Su puesta en funcionamiento supone un importante impulso para la economía local, la creación de empleo y la consolidación de una nueva oferta comercial y de servicios para residentes y visitantes. El acto inaugural contó con la presencia del alcalde de San Miguel de Abona, Arturo E. González Hernández, acompañado por miembros de la Corporación Municipal, así como representantes institucionales, empresarios y responsables de las diferentes marcas que desde hoy forman parte del nuevo complejo comercial.

La apertura oficial del centro tuvo lugar con el tradicional corte de cinta, protagonizado por los hermanos Juan Jesús Hernandez Perez y José Ignacio Hernandez Perez, propietarios de Comercial Jesuman y promotores de La Gran Manzana, quienes dieron oficialmente la bienvenida a los primeros visitantes del complejo.

La Gran Manzana abre sus puertas y marca un antes y un después en el desarrollo comercial y sostenible del sur de Tenerife. / La Provincia

Concebido desde su origen como un proyecto innovador, La Gran Manzana nace con una clara apuesta por la sostenibilidad y la eficiencia energética. El complejo incorpora un avanzado sistema de generación y almacenamiento energético que le permite operar con un elevado grado de autosuficiencia, convirtiéndose en un referente nacional y europeo en la integración de soluciones tecnológicas aplicadas al ámbito comercial y en un modelo de desarrollo alineado con los retos ambientales del futuro.

Entre sus principales innovaciones destaca una infraestructura energética de última generación basada en una planta fotovoltaica de 1.100 kW de potencia nominal, un sistema de almacenamiento de 3 MW y 5,4 MWh de capacidad, así como un innovador sistema de vectorización energética capaz de transformar la humedad ambiental en agua potable, tecnologías que sitúan a La Gran Manzana como uno de los complejos comerciales más avanzados de Europa en materia de sostenibilidad.

Además de su innovadora infraestructura, el centro reúne una amplia oferta de moda, restauración, deporte, salud, bienestar y servicios, con operadores nacionales e internacionales, más de 1.000 plazas de aparcamiento, 50 puntos de recarga para vehículos eléctricos y una ubicación estratégica a escasos minutos del Aeropuerto de Tenerife Sur, reforzando el papel de San Miguel de Abona como uno de los principales motores económicos del sur de la isla.

La Gran Manzana abre sus puertas y marca un antes y un después en el desarrollo comercial y sostenible del sur de Tenerife. / La Provincia

La Gran Manzana inicia hoy su actividad con una importante oferta comercial ya en funcionamiento, aunque el proyecto continuará creciendo durante los próximos meses con la incorporación de nuevos espacios de ocio que reforzarán su posicionamiento como punto de encuentro para toda la isla. Entre las próximas aperturas destacan un moderno complejo cinematográfico y una bolera, que completarán una propuesta concebida para que residentes y visitantes puedan disfrutar en un mismo espacio de compras, gastronomía, ocio y entretenimiento.

La apertura de La Gran Manzana supone un hito para San Miguel de Abona y para el conjunto de Tenerife, consolidando un modelo de desarrollo basado en la innovación tecnológica, el compromiso medioambiental y la creación de nuevas oportunidades económicas y sociales para el territorio.