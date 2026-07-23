Eclipse solar: el Festival Famtàstic propone una velada única en El Sauzal con cine, cocina y observación

El próximo 12 de agosto, el Festival Famtàstic volverá a demostrar que la cultura puede vivirse desde múltiples perspectivas con una propuesta que trasciende el formato convencional. La Casa del Vino de El Sauzal acogerá Eclipse, una edición especial dedicada al fenómeno astronómico que ese mismo día podrá contemplarse desde toda España y que servirá como hilo conductor de una experiencia inmersiva en la que convivirán cine y gastronomía con música DJ, artes en vivo y divulgación científica.

La cita coincide con el eclipse solar de totalidad que se podrá seguir desde España durante la tarde del 12 de agosto, un acontecimiento excepcional que no volverá a repetirse hasta el año 2053. Aunque desde Canarias el fenómeno será parcial, Famtàstic ha diseñado una programación específica para acercar al público la dimensión gastronómica, cinematográfica, artística científica y emocional de este fenómeno astronómico excepcional.

Capítulo especial

Con este nuevo capítulo, el festival propone una velada en la que cada una de las actividades gira en torno a la superficie del Sol ocultada por la Luna, la relación entre luz y oscuridad, la ciencia, la cocina kilómetro 0 de autor, el arte y la creatividad. La jornada comenzará con la recepción del público acompañada por una selección musical de la DJ Claudia Rutten y una degustación de los vinos de la Sociedad Cooperativa Cumbres de Abona, además de la instalación artística Eclipsesà Infinito.

A continuación, el Famtàstic-Eclipse ofrecerá la observación guiada, entre las 19:00 y las 20:30 horas, de este fenómeno astronómico. Para la observación del eclipse es necesario la utilización de gafas homologadas, de forma que se pueda disfrutar con seguridad de las diferentes fases del eclipse. Alrededor del momento de máxima ocultación del Sol, sobre las 19:53 horas, cuando desde El Sauzal se alcanzará aproximadamente un 70% de cobertura de la superficie solar, se ofrecerá al público la primera de las degustaciones gastronómicas que lleva por título precisamente Eclipse. Las degustaciones han sido diseñadas en exclusiva para la ocasión por el grancanario Aridani Alonso, chef del restaurante Casa Romántica de Agaete.

Gastronomía

Precisamente, la cocina será otro de los pilares centrales de la experiencia. El cocinero Aridani Alonso será el encargado de elaborar las degustaciones basadas en el concepto Cocina solar, cocina lunar. Su propuesta, que incluye degustaciones como Esfera Lunar o Sistema Solar, combinarán creatividad, técnica, producto local y sostenibilidad para trasladar al plato la inspiración del fenómeno astronómico.

La programación gastronómica contará también con la participación del apicultor Juan José Hernández Hernández, de Canapimiel, quien acercará al público el valor de la denominación de origen protegida DOP Miel de Tenerife y la importancia de preservar la producción apícola local. Los maridajes incluirán productos de proximidad con etiqueta de calidad, como el DOP Queso de Flor de Guía, la IGP Gofio Canario y la manzana reineta, estos dos últimos productos emblemáticos de El Sauzal.

Cine y música

El cine volverá a ocupar un lugar protagonista con una selección internacional de cortometrajes reunidos bajo el título El año del eclipse, realizada en colaboración con el Seoul International Extreme-Short Image& Film Festival (SeSIFF) y El Festivalito de La Palma. La programación incluye obras procedentes de Nueva Zelanda, Estados Unidos, Irán, Francia y Reino Unido, que abordan el eclipse desde perspectivas muy diversas, combinando ficción, documental, cine experimental y obras clásicas como El eclipse de Sol en Luna Llena, de Georges Méliès, uno de los grandes pioneros del séptimo arte. Destaca así mismo el multipremiado corto Almas de la Totalidad, rodado durante el conocido como Great American Eclipse, un eclipse de totalidad que tuvo lugar en Estados Unidos en agosto de 2017.

La música en directo aportará otra dimensión sensorial a la experiencia con la actuación de Mambec, formación integrada por el guitarrista Diego Barber y el percusionista Akior García. Ambos ofrecerán un espectáculo concebido específicamente para la ocasión bajo el título Arte estelar, Energía cósmica, en el que los paisajes sonoros acompañarán simbólicamente la evolución del eclipse y el encuentro entre luz y sombra.

Disfrutar en comunidad

Las personas que asisten a las diferentes sesiones de Famtàstic interactúan con artistas, cocineros, investigadores, creadores y otros miembros de la audiencia, así como con los espacios donde tiene lugar. El responsable del certamen, Jorge Bernárdez, destaca que "con su sexta edición, la iniciativa reafirma su vocación de generar espacios donde la creación audiovisual y la gastronomía contemporánea dialogan con otras artes, la ciencia y el territorio, resultando en una propuesta diferente y que difícilmente pueden encontrarse en otros formatos culturales".

Las entradas para la sesión Eclipse que se desarrollará entre las 18:30 y las 00:00 horas, se encuentran a la venta en Entradium.com e incluyen la posibilidad de adquirir las gafas homologadas necesarias para disfrutar de la observación del eclipse con seguridad. Famtàstic cuenta con el patrocinio del Gobierno de Canarias, Ayuntamiento El Sauzal, Volcanic Xperience, Turismo de Islas Canarias, Islas Canarias Latitud de Vida, CanaryIslands Film, Viceconsejería de Cultura y Cervezas Victoria y la colaboración de Cumbres de Abona y de festivales como El Festivalito, SeSIFF y SMIFF (Seúl), BCN Sports Film Festival y Food Film Menu (Barcelona).