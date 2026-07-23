Discurso íntegro de Juan Avello en su toma de posesión como presidente del TSJC

Excma. Sra. presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial,

Excmo. Sr. presidente en funciones del Tribunal Superior de Justicia de Canarias,

Excmos. Sres. vocales del Consejo General del Poder Judicial,

Excmo. Sr. fiscal superior de Canarias,

estimados/as y queridos/as compañeros/as miembros de la Sala de Gobierno

Excelentísimos señores/as delegado del Gobierno, consejera de Administración Pública, Justicia y Seguridad, alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria

Excelentísimas e ilustrísimas autoridades civiles, militares, y de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, queridos compañeros y amigos todos

Comparezco hoy ante ustedes con una profunda emoción y con un sincero sentimiento de gratitud al asumir la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

Y lo hago con una acentuada responsabilidad: hoy no es un día de celebración sino de compromiso institucional. Recibo este nombramiento no como un reconocimiento personal, sino como una llamada al deber y al compromiso.

Soy plenamente consciente de la exigencia que conlleva el cargo que se me encomienda, reto que acepto con el compromiso de seguir trabajando con ilusión, rigor, cercanía y entrega al servicio de la Justicia.

Quiero comenzar expresando mi agradecimiento al Consejo General del Poder Judicial, representado en este acto por su Presidenta, cuya presencia resulta un grandísimo honor, por la confianza depositada en mi persona para desempeñar este alto cometido.

No es un mero formulismo, sino que, insisto, agradezco a quienes han valorado mi trayectoria profesional y han entendido que podía ser útil al servicio de la Justicia en Canarias.

Advertía José Saramago de que “la vida, como los cuadros, conviene mirarlos dando cuatro pasos atrás”. No le faltaba razón.

Es este un buen momento para dar cuatro pasos hacia atrás y recordar con emoción la ilusión que hace 23 años sentí en mi primera jura como juez ante el TSJ de Extremadura: hoy, al renovar el juramento en su día realizado, renuevo igualmente la ilusión, el compromiso, y espíritu de servicio público con el que siempre he ejercido la función jurisdiccional.

Recordando esa fecha, están aquí hoy dos personas que también me acompañaron en esa primera jura, doy gracias a Dios por tenerlos hoy aquí, gracias papá y mamá.

Muchísimas gracias a los dos, de corazón. Está de más decir que, si hoy estoy aquí, es gracias a vosotros, al ejemplo de humanidad, y el cariño que siempre se respiró en casa. Han sido y son un referente en mi vida; si hoy soy la persona que soy, es porque crecí viendo vuestro ejemplo, un ejemplo continuo de esfuerzo diario por ser mejor persona cada día.

Tengo que agradecer también a mi familia el apoyo que siempre me ha prestado. A mi mujer, Tatiana, mi compañera inseparable desde hace años, por haberme dado en todo momento amor y soporte incondicional: muchas gracias por haber sido siempre el apoyo sin el cual no habría podido dar muchos de los pasos que me han conducido hasta aquí. A mis tres hijos: Sara, Alejandra y Juan, por haber sido inspiración y motivación para trabajar sin descanso, intentando ser siempre ejemplo para ellos.

Queridos compañeros y amigos, han sido todos ustedes testigos de mi juramento conforme a la preceptiva fórmula legal.

Pero, más allá de formalismos, expreso públicamente mis compromisos esenciales (con los ciudadanos de Canarias, con el Poder Judicial, con los jueces y con todos los profesionales de la administración de justicia, así como con los operadores jurídicos).

Una persona de valor es aquella que cumple sus promesas, sobre todo las que se hace a sí misma, porque entiendo que la lealtad comienza por uno mismo.

1.- Como he señalado, en primer lugar y mas importante, mi compromiso es con todos los ciudadanos y ciudadanas de Canarias. Llevo 20 años residiendo en Canarias: sin duda, los mejores años de mi vida en todos los aspectos. Espero poder devolver con mi trabajo y esfuerzo una pequeña parte de todo lo que Canarias me ha dado como persona y profesional.

Es de justicia reconocer que heredo un TSJ mas moderno y mejor organizado; quiero reconocer el extraordinario esfuerzo de modernización y trabajo realizado durante los últimos años bajo la presidencia de mi antecesor, el Excmo. Sr. D. Juan Luis Lorenzo Bragado, de cuya magnífica labor quiero hacer aquí expreso reconocimiento.

Asumo de esta manera el reto de servir a la ciudadanía de Canarias. No cabe duda de que nuestro tiempo plantea importantes desafíos. Todo ello exige diálogo institucional, cooperación leal y una visión compartida de servicio público.

Pero también exige preservar algo esencial: la dimensión humana de la Justicia. No debemos nunca olvidar que trabajamos con y para personas; en una justicia dominada por las estadísticas, módulos, tasas de pendencia, eficiencia, automatización, aspiro a que la próxima gran revolución en la Justicia sea volver a poner en el centro de todo a las personas.

Mi deber con los ciudadanos canarios está directamente relacionado con mi compromiso con la Administración de la CCAA; en este servicio a los ciudadanos de Canarias se que no estaré solo. Quiero agradecer públicamente a la CCAA y a todas las personas que la integran su extraordinario trabajo, responsabilidad, compromiso y lealtad.

Creo que debemos superar el simple concepto de administración prestacional y pasar a hablar de la administración con competencias en materia de Justicia. Entiendo que todos estamos en el mismo barco y que todos tenemos como objetivo común dar un mejor servicio al ciudadano; invertir en Justicia es invertir en libertad y en progreso económico.

Les aseguro que en mí encontraran a un colaborador leal para alcanzar este objetivo común.

2.- Mi segundo compromiso es con el Poder Judicial. La proclamación constitucional en el artículo 117 contiene una idea fundamental: que la independencia judicial no constituye un privilegio corporativo, sino una garantía institucional destinada a proteger los derechos y libertades de los ciudadanos.

Las leyes pueden reorganizar los tribunales, pero la verdadera fortaleza de la Justicia no reside únicamente en sus medios, reside esencialmente en la independencia con la que los jueces ejercemos nuestra función y en la confianza que los ciudadanos depositan en sus tribunales.

Por ello, desde esta Presidencia defenderé con serenidad, pero también con firmeza, la autonomía del Poder Judicial, el respeto a las resoluciones judiciales y la dignidad de quienes ejercen diariamente la función jurisdiccional.

No saben la enorme alegría que siento de verme hoy acompañado por tantos y tan buenos compañeros y compañeras; no existe el éxito individual, siempre es colectivo. Estoy convencido de que el verdadero triunfo no está en qué conseguimos, sino con con quién lo conseguimos.

Parece sencillo comprender que, cuanto mejor sean las condiciones de los jueces, mejor será el servicio publico que prestan. Por tanto, mejorar las condiciones en las que los jueces ejercen su función implica también garantizar una mejor tutela judicial para la ciudadanía.

Elegir como padrino y madrina de mi jura a las dos personas que me han acompañado, no solo es una elección realizada con el corazón, sino también con la cabeza. Ambos representan lo mejor de nuestra carrera y ambos me han enseñado que la función jurisdiccional debe ejercerse siempre desde la prudencia, la honestidad y el respeto absoluto a la ley.

3.- Mi tercer compromiso es con todos los que trabajan dentro de la Administración de Justicia de Canarias no solo jueces, sino también fiscales, letrados de la administración de justicia, forenses, funcionarios, equipos técnicos, personal laboral y de apoyo. Un compromiso que parte del reconocimiento al esfuerzo que diariamente realizan y al enorme capital y talento humano que representan.

Quiero tener un recuerdo especial para los funcionarios del Juzgado de Primera Instancia n.º 2 de LPGC, que me han acompañado con lealtad e inmensa profesionalidad durante los casi 15 años de mi singladura en ese órgano, sin olvidarme del personal del Decanato de los juzgados de LPGC, último destino en el que he tenido el honor de servir.

4.- El último de mis compromisos es con los colectivos profesionales que colaboran con la Administración de Justicia, con los operadores jurídicos: abogadas y abogados, procuradoras y procuradores, graduadas y graduados sociales. El buen funcionamiento de la Justicia no es solo responsabilidad de los jueces, es responsabilidad de todos y de todas. Como he hecho siempre en todos mis destinos, les ofrezco escucha, diálogo y colaboración. La Justicia está llamada a escuchar y está obligada a explicarse.

Concluyo.

Creo firmemente que no somos ni mucho menos dueños de nuestro destino, que este viene en buena medida condicionado por todas las personas que nos encontramos en el camino. Es este el momento de recordar a los amigos que no están. Son muchas las personas que me han ayudado a llegar aquí, pero quiero recordar especialmente a nuestro querido amigo y compañero Cesar García Otero.

Siempre has estado ahí y siento que, desde donde estés, me has seguido ayudando; tu ausencia nos recuerda lo valiosa que es la vida y la huella que una persona puede dejar en quienes tuvimos la suerte de tenerte cerca.

Jamás me imaginé dando este discurso. Jamás pensé tener este grandísimo honor, jamás pensé ser una persona tan afortunada.

Confío en que algún día, cuando me llegue la hora de dar cuatro pasos atrás, para ver el cuadro de mi vida, pueda compartir la misma satisfacción y el profundo agradecimiento que en este momento siento junto a todos ustedes.

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Muchas gracias.

Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas