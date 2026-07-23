Cristina Valido apoya los decretos del Gobierno y reclama más atención para Canarias

La diputada de Coalición Canaria (CC), Cristina Valido, respaldó este jueves en el Congreso la convalidación de los dos reales decretos-leyes aprobados por el Gobierno de España, aunque aprovechó su intervención para reclamar al Ejecutivo estatal que atienda varios asuntos pendientes con Canarias.

Valido apoyó la prórroga de las medidas destinadas a paliar los efectos económicos de la guerra en Oriente Medio, al considerar que Canarias sufre especialmente sus consecuencias por su condición de región ultraperiférica e insular. La diputada defendió la importancia de mantener las ayudas para contener el coste del combustible y evitar que el impacto se traslade a los precios de la cesta de la compra.

La parlamentaria nacionalista destacó que el decreto incluye medidas específicas para el Archipiélago, como las ayudas a los transportistas profesionales y el apoyo a las conexiones marítimas interinsulares y con la Península. No obstante, reclamó que el Estado garantice una compensación automática, cuantificada y adicional por las rebajas fiscales vinculadas al IVA que no se aplican directamente en Canarias debido al sistema del IGIC.

Además, Valido pidió que en próximas disposiciones aumente hasta el 50% la aportación estatal a las baterías y la reserva rodante, frente al 25% actual, y recordó que Canarias se mantiene entre las comunidades con menor inversión por habitante, con 101 euros asignados por residente.

En el segundo debate, sobre el decreto que revisa el complemento de residencia de los empleados públicos estatales en Baleares y desbloquea la jubilación parcial anticipada del personal laboral de las administraciones, Valido mostró también su apoyo, pero criticó que Canarias haya quedado fuera de la actualización del complemento.

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La diputada recordó que esta compensación no se revisa específicamente en las islas desde 2007 y defendió que la situación del Archipiélago requiere una respuesta urgente por su lejanía, su condición ultraperiférica y las dificultades de acceso a la vivienda. Valido aseguró que colectivos como las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o profesionales de Sanidad Exterior afrontan problemas para asumir el coste de residir en Canarias, por lo que reclamó una revisión del complemento para evitar que trabajar en las islas suponga una pérdida económica.