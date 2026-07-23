La construcción industrializada, una oportunidad para Canarias

Como presidenta de FEPECO, pero también como una auténtica enamorada del sector de la construcción, estoy convencida de que vivimos un momento decisivo. Tenemos la responsabilidad de innovar, ser más eficientes y contribuir a dar respuesta a uno de los grandes desafíos de nuestra sociedad, la falta de vivienda.

Con ese compromiso nace la Oficina Técnica de Construcción Industrializada (OTCI), un proyecto que ponemos al servicio de todas las empresas del sector gracias al respaldo de la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Autónomos del Gobierno de Canarias. No es solo una nueva oficina, es un espacio creado para asesorar, acompañar e impulsar a constructoras, promotoras, inmobiliarias y a todas aquellas empresas que quieran descubrir las oportunidades que ofrece la construcción industrializada.

El próximo 28 de julio presentaremos oficialmente la OTCI en una jornada en la que contaremos con empresas que ya desarrollan proyectos de construcción industrializada en nuestra provincia. Compartirán sus experiencias y casos de éxito, demostrando que este modelo ya es una realidad y una de las soluciones más eficaces para afrontar la actual crisis habitacional. Además, tendremos la participación de Caja7, cuya visión sobre el papel de la financiación en el desarrollo de proyectos de construcción industrializada aportará una perspectiva clave para impulsar la viabilidad y el crecimiento de este modelo constructivo en Canarias.

Desde FEPECO seguiremos trabajando con un único propósito, estar al lado de nuestras empresas, defender sus intereses y ofrecerles las herramientas necesarias para crecer, innovar y afrontar con garantías los retos del futuro.

Les invito personalmente a acompañarnos en este encuentro. Estoy convencida de que, unidos, construiremos un sector más fuerte, más competitivo y preparado para responder a las necesidades de nuestra sociedad.

¡Porque el futuro de la construcción empieza con las decisiones que tomamos hoy!