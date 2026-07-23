El Clúster Marítimo de Canarias reelige como presidente a Germán Suárez, de Asticán

La asamblea general del Clúster Marítimo de Canarias ha reelegido como presidente a Germán Suárez, accionista de referencia de Astilleros de Canarias (Asticán), y ha prolongado por cuatro años más el mandato a su junta directiva, según ha informado la propia organización.

Junto a Suárez se mantienen en la directiva del Clúster Marítimo José Joaquín Hernández Brito, de la Plataforma Oceánica de Canarias, como vicepresidente; Guillermo Ramos Pérez, de los astilleros Zamakona, como secretairo; y Luisa Ramos Farinós, de ARN, como tesorera.

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También se ha revalidado el mandato de Elba Bueno Cabrera como gerente del colectivo. Desde su fundación hace casi 18 años, el Clúster Marítimo de Canarias reúne a más de un centenar de entidades con una amplia representación de las diferentes actividades marino-marítimas.