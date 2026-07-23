El Clúster Marítimo de Canarias reelige como presidente a Germán Suárez, de Asticán
La asamblea general también ha revalidado el mandato de Elba Bueno Cabrera como gerente del colectivo
La asamblea general del Clúster Marítimo de Canarias ha reelegido como presidente a Germán Suárez, accionista de referencia de Astilleros de Canarias (Asticán), y ha prolongado por cuatro años más el mandato a su junta directiva, según ha informado la propia organización.
Junto a Suárez se mantienen en la directiva del Clúster Marítimo José Joaquín Hernández Brito, de la Plataforma Oceánica de Canarias, como vicepresidente; Guillermo Ramos Pérez, de los astilleros Zamakona, como secretairo; y Luisa Ramos Farinós, de ARN, como tesorera.
También se ha revalidado el mandato de Elba Bueno Cabrera como gerente del colectivo. Desde su fundación hace casi 18 años, el Clúster Marítimo de Canarias reúne a más de un centenar de entidades con una amplia representación de las diferentes actividades marino-marítimas.
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