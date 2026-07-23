Becas del Gobierno de Canarias 2026-2027: nuevas ayudas, requisitos y plazo de solicitud

El Gobierno de Canarias ha puesto en marcha la convocatoria de becas y ayudas al estudio para el curso académico 2026-2027, una iniciativa dotada con 10,5 millones de euros que busca facilitar el acceso y la permanencia en los estudios superiores, independientemente de la situación económica del alumnado.

La convocatoria, promovida por la Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura, incorpora varias novedades dirigidas a ampliar el número de beneficiarios y adaptar el sistema de ayudas a las necesidades actuales de los estudiantes. Entre los cambios más destacados figura la incorporación, por primera vez, del alumnado que cursa enseñanzas artísticas superiores en centros públicos, así como el incremento de la cuantía destinada a residencia, que podrá alcanzar los 3.000 euros.

El procedimiento fue publicado en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) el pasado 6 de julio, adelantándose nuevamente respecto a ejercicios anteriores para que los futuros beneficiarios puedan conocer con mayor antelación las ayudas disponibles y planificar el próximo curso.

Las enseñanzas artísticas superiores entran por primera vez en el sistema autonómico de becas

La principal novedad de esta edición es la ampliación del ámbito de aplicación de las becas autonómicas.

Por primera vez, podrán solicitar estas ayudas los estudiantes matriculados en enseñanzas artísticas superiores impartidas en centros públicos de Canarias, una modalidad educativa que hasta ahora no estaba incluida en la convocatoria autonómica.

Con esta incorporación, el Ejecutivo regional amplía el número de personas que podrán acceder a financiación pública para continuar sus estudios superiores.

La consejera de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura, Migdalia Machín, señaló que esta medida supone un reconocimiento a estas enseñanzas dentro del sistema público de becas y persigue garantizar que su alumnado disponga de las mismas oportunidades de apoyo económico que el resto de estudiantes de educación superior del archipiélago.

Las enseñanzas artísticas superiores incluyen especialidades como música, diseño, arte dramático o conservación y restauración de bienes culturales, entre otras titulaciones que tienen consideración de educación superior dentro del sistema educativo español.

La ayuda para residencia aumenta hasta un máximo de 3.000 euros

La convocatoria incorpora también mejoras económicas destinadas a facilitar que los estudiantes puedan continuar su formación cuando deban desplazarse de su lugar habitual de residencia.

En este sentido, la beca de residencia incrementa su cuantía máxima hasta los 3.000 euros, una medida especialmente relevante para quienes estudian en una isla distinta a la de su domicilio o necesitan trasladarse para cursar una titulación que no se oferta en su municipio.

El objetivo es aliviar parte del coste que supone el alojamiento durante el curso académico, uno de los principales gastos a los que se enfrentan muchas familias.

Junto a esta modalidad, el programa mantiene otras líneas de ayuda destinadas a cubrir diferentes necesidades vinculadas a los estudios superiores.

Se mantienen las ayudas para matrícula, transporte y discapacidad

Además de la ayuda de residencia, la convocatoria contempla subvenciones dirigidas a sufragar gastos relacionados con la matrícula, el transporte y las situaciones de discapacidad.

Estas modalidades pretenden responder a las distintas circunstancias personales y económicas del alumnado, ofreciendo un sistema de apoyo que tenga en cuenta tanto el coste de los estudios como las dificultades añadidas que pueden surgir durante la etapa universitaria o en otras enseñanzas superiores.

El Ejecutivo autonómico subraya que el objetivo es favorecer la igualdad de oportunidades y evitar que los condicionantes económicos supongan un obstáculo para acceder o continuar una formación superior.

Continúa la denominada segunda oportunidad

Entre las medidas que permanecen en vigor destaca la conocida como segunda oportunidad, una ayuda pensada para estudiantes que deciden cambiar de titulación o reorientar su trayectoria académica.

Esta medida busca evitar que un cambio de estudios impida acceder a una beca, permitiendo que quienes reconsideran su itinerario formativo puedan seguir optando a las ayudas siempre que cumplan el resto de requisitos establecidos en la convocatoria.

La Administración considera que esta opción contribuye a ofrecer una mayor flexibilidad al alumnado y favorece que las decisiones académicas puedan adaptarse a la evolución de los intereses personales o profesionales.

Se actualizan los límites de renta y patrimonio

Otra de las novedades de la convocatoria afecta a los requisitos económicos.

El Gobierno de Canarias ha revisado los umbrales de renta y patrimonio exigidos para acceder a estas ayudas con el propósito de que un mayor número de familias pueda cumplir las condiciones establecidas.

Esta actualización pretende adaptar los criterios económicos a la realidad actual y ampliar el alcance del sistema autonómico de becas.

Al mismo tiempo, se mantienen las becas por excelencia académica, destinadas a reconocer el esfuerzo y los resultados obtenidos por los estudiantes con mejores expedientes.

Según explicó la consejera Migdalia Machín, la convocatoria continúa evolucionando para responder mejor a las necesidades reales del alumnado y ofrecer un modelo de ayudas más amplio y accesible.

La convocatoria vuelve a adelantarse

El Ejecutivo autonómico destaca también el calendario seguido en los últimos años para publicar estas ayudas.

La convocatoria correspondiente al curso 2023 se publicó en septiembre, mientras que la del curso 2025 ya se adelantó al mes de agosto. En esta ocasión, las becas para el curso 2026-2027 han sido publicadas en julio, consolidando el adelanto por tercer año consecutivo.

Con esta planificación, el Gobierno pretende que los estudiantes conozcan antes las condiciones de acceso a las ayudas y puedan organizar con mayor previsión aspectos como la matrícula, el alojamiento o los desplazamientos antes del inicio del curso.

Un mes para presentar la solicitud

Las personas interesadas dispondrán de un mes para presentar su solicitud, plazo que comienza a contar desde el día siguiente a la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de Canarias.

Todo el procedimiento podrá realizarse de forma telemática a través de la sede electrónica del Gobierno de Canarias, donde también se encuentra disponible la información sobre requisitos, documentación y tramitación.