Antonio Bolaños Higuera: «Alisios Dron lidera el sector dron en Canarias»

¿Cómo nace Alisios Dron?

Alisios Dron nace de la unión entre experiencia profesional, vocación formativa y una oportunidad clara en Canarias: la necesidad de contar con una empresa especializada en formación de pilotos de drones, asesoramiento, gestión y consultoría aeronáutica, y servicios profesionales. Tras más de 10 años vinculados al sector, detectamos que muchas personas, empresas y administraciones necesitaban iniciarse o profesionalizarse en su uso, pero requerían de una formación cercana, práctica y adaptada a la normativa actual, además de acompañamiento constante en consultoría aeronáutica, operaciones y documentación.

¿A qué se dedica Alisios Dron?

Alisios Dron se dedica a la formación de pilotos de drones en todos los niveles, desde cero hasta formaciones especializadas que requieren autorizaciones operacionales. También presta asesoramiento aeronáutico a operadores, empresas, entidades públicas y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad; elabora documentación operacional; apoya trámites con AESA; gestiona permisos de vuelo; realiza seguimiento operacional y trabajos profesionales con drones, como inspecciones técnicas, fotogrametría, agricultura de precisión y otros servicios especializados.

Proyecto principal de Alisios Dron

Nuestro proyecto principal es consolidar un centro de formación y asesoramiento aeronáutico de referencia para pilotos y operadores de drones. Queremos que cualquier persona, empresa o administración que necesite formarse, habilitarse o poner en marcha una operación con drones encuentre en Alisios Dron un acompañamiento completo: desde la formación inicial hasta la parte práctica, la tramitación documental y la operativa real. El objetivo es profesionalizar el sector y ayudar a que el uso de drones se haga de forma segura, legal y eficiente.

¿Año de creación de Alisios Dron?

Alisios Dron se crea como sociedad en 2025. Desde entonces hemos desarrollado nuestra oferta formativa, servicios de asesoramiento, consultoría y gestoría, y diferentes trabajos y servicios con drones, tanto en proyectos industriales como en proyectos de innovación.

¿Quiénes forman Alisios Dron?

Alisios Dron está formada por sus socios fundadores, Antonio Bolaños Higuera, con 10 años de experiencia en el sector y especializado en formación de pilotos y operaciones con drones; y Raúl Rodríguez Ramos, ingeniero electrónico y director de operaciones con drones en Pegasus Aero Group, con experiencia en documentación y permisos en proyectos asociados al Canarias Stratoport, centro europeo de referencia para la operación y ensayo de HAPS y UAS. Además, cuenta con la estrecha colaboración de Heriberto Méndez Novoa, con más de 30 años de experiencia en el sector aeronáutico y especializado en asesoramiento y gestión documental de operadores. El equipo se completa con instructores y pilotos, entre los que destaca Gabriel Cabrera Donate, con más de 5 años de experiencia en vuelo de drones, instrucción y entrenamiento de pilotos. Es un proyecto con una base clara: combinar conocimiento normativo, experiencia práctica y atención cercana.

¿Cuáles son los principales clientes de Alisios Dron?

Nuestros principales clientes son operadores de drones, administraciones públicas, cuerpos de seguridad, servicios de emergencias, entidades y particulares que quieren obtener sus titulaciones, profesionales que necesitan habilitarse para trabajar, productoras audiovisuales y empresas que desean incorporar drones a su actividad. Destacan policías locales y agrupaciones de Protección Civil de Candelaria, Santa Úrsula, La Laguna, Santa Cruz de Tenerife, Granadilla de Abona o La Oliva, entre otras, además de instituciones como Defensa o Medio Ambiente del Cabildo de Tenerife. En estos casos, Alisios Dron ha trabajado formando pilotos, ampliando titulaciones, generando documentación necesaria y/o realizando consultoría anual.

Próximos pasos, expansión de Alisios Dron

Nuestros próximos pasos son seguir creciendo en formación, ampliando la oferta de cursos especializados para los distintos sectores en los que se utilizan drones. También queremos seguir desarrollando el asesoramiento a empresas y administraciones, así como incorporar nuevos servicios profesionales con drones en inspecciones, seguridad, emergencias, topografía y operaciones técnicas.

Están instalados en el Parque Científico y Tecnológico de Tenerife, ¿qué les aporta?

Estar en el Parque Científico y Tecnológico de Tenerife nos aporta un entorno profesional, innovador y conectado con otras empresas y proyectos tecnológicos. Para una empresa vinculada a la formación, la aeronáutica, la digitalización y la tecnología, es muy importante estar en un ecosistema que favorece la colaboración, la visibilidad y el crecimiento. Además, nos permite transmitir una imagen sólida y contar con un espacio adecuado para atender a alumnos, empresas y entidades.

Para seguir creciendo, ¿qué apoyo necesitan de las administraciones?

— Para seguir creciendo es importante que las administraciones sigan apostando por la formación especializada, la innovación y la contratación de empresas locales. El sector de los drones tiene aplicaciones muy útiles en emergencias, seguridad, medio ambiente, agricultura, inspecciones, vigilancia y audiovisual. Necesitamos programas de formación, ayudas a la inversión tecnológica, espacios para prácticas y proyectos públicos que permitan a pequeñas empresas canarias demostrar su capacidad. Canarias tiene condiciones excelentes para ser referente en formación y operaciones con drones, pero debe impulsarse el sector desde lo público y lo privado.