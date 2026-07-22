Valido pide explicaciones en el Congreso por el casi choque de dos aviones sobre Canarias

La activación de una alarma anticolisión evitó el pasado 10 de julio que dos aviones de Iberia y Air Europa con 472 personas a bordo continuaran volando sobre Canarias por el mismo pasillo aéreo, a la misma altitud pero en direcciones opuestas, lo que podría haber desencadenado un accidente, según recoge un informe preliminar de la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil (Ciaiac).

El incidente ha llegado al Congreso en forma de pregunta escrita de la diputada de Coalición Canaria Cristina Valido, que pide al Gobierno que explique "cómo es posible que dos aeronaves comerciales con rumbos opuestos (este y oeste) operaran a la misma altura en una aerovía oceánica" y aclare qué fallos permitieron que eso ocurriera.

Según el expediente sobre lo ocurrido, el incidente de seguridad se produjo a las 2.23 horas de la madrugada (hora canaria) en el sector oceánico del FIR/UIR de Canarias e involucró a un Airbus A321 de Iberia con 133 pasajeros y seis tripulantes y a un Boeing B-787 de Air Europa con 321 pasajeros y doce tripulantes.

A esa hora, detalla la Ciaiac, se activó en el Airbus con matrícula EC-OLE e indicativo IBE0140 "un aviso TCAS TA seguido de otro 'TCAS RA DESCEND' debido a que otro avión Boeing 787-9 con matrícula EC-NBM e indicativo de vuelo AEA05, se encontraba al mismo nivel de vuelo volando por la misma aerovía en sentido opuesto. En esta otra aeronave se activó un aviso 'TCAS RA CLIMB'. Es decir, el sistema de seguridad dio la orden urgente al primer avión de descender y al segundo de ganar altura.

En su pregunta escrita, Coalición Canaria precisa que los pilotos reaccionaron con las maniobras evasivas que les ordenó el sistema "cuando estaban a menos de dos millas náuticas (3,70 km) de distancia"; es decir, a solo unos segundos de encontrarse a la velocidad que volaba cada uno en direcciones opuestas.

"La aeronave Airbus A 321 descendió 500 pies (152 metros) siguiendo las instrucciones del sistema, hasta que recibió la instrucción de Level off y el avión Boeing 787-9 ascendió 400 pies (122 metros), siguiendo igualmente las indicaciones del sistema, hasta recibir el aviso 'Clear of conflict'", añade el informe.

Los dos aviones continuaron su ruta sin que se produjeran heridos ni ningún otro tipo de daños personales.

La diputada Cristina Valido recuerda que el sector oceánico de la región de información de vuelo (FIR, por sus siglas en inglés) de Canarias "posee limitaciones técnicas intrínsecas en cuanto a cobertura de vigilancia y comunicaciones en comparación con el espacio aéreo continental".

"Resulta alarmante que los sistemas de gestión y asignación de niveles de vuelo en ruta fallaran de tal manera que se autorizara a dos aeronaves en sentidos contrarios a coincidir en la misma cota. Organizaciones del sector, como el sindicato de controladores aéreos Spica, han manifestado reiteradamente la necesidad de fiscalizar los medios humanos y técnicos en esta zona", añade.

La parlamentaria quiere saber, si más allá del sistema de alarmas que se activó en cada avión, el centro de control de Enaire de Canarias dispone de sistemas automáticos de alerta temprana en tierra ante conflictos de trayectorias aplicables a sectores oceánicos y, si cuenta con ello, "por qué no funcionaron".

También pregunta cuál era "la dotación exacta de la plantilla de controladores aéreos en el centro de control de Enaire en Canarias" esa madrugada y si estaban cubiertos todos los puestos del turno.

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"¿Qué medidas técnicas urgentes o restricciones operacionales preventivas ha tomado el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a través de Enaire para asegurar que un suceso de estas características no vuelva a repetirse?", concluye Valido.

Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas