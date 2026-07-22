Torres insta al PP a respaldar la financiación autonómica y dice que Canarias la apoya ahora

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha pedido este miércoles al PP que respalde la propuesta de financiación autonómica planteada por el Gobierno y que ahora, ha afirmado, apoya también el Ejecutivo canario, donde Coalición Canaria gobierna junto a los populares.

Torres se ha expresado así ante los medios después de que el Gobierno canario, los sindicatos CCOO y UGT y las patronales del archipiélago consensuaran el lunes los criterios y cuantías de una financiación autonómica que aumente los fondos para el archipiélago, según explicó el presidente regional, Fernando Clavijo, al término de la reunión del Consejo Asesor.

El Consejo Asesor del Gobierno de Canarias condiciona el apoyo a que la financiación de la comunidad autónoma aumente en unos 1.100 millones respecto a la situación actual, pero también a otras dos cuestiones principales: que en los cálculos de la financiación no computen los recursos que Canarias ya obtiene de su Régimen Económico y Fiscal para compensar las condiciones de lejanía e insularidad y que la financiación por habitante que recibe se aproxime a la media.

La cuestión es que en las últimas reuniones sobre el sistema de financiación, la consejera canaria de Hacienda, Matilde Asián, se ha alineado con la postura del PP, su partido.

Cambio de postura en Canarias

Interpelado por uno de sus socios de Gobierno esta semana en el Parlamento canario, la Agrupación Socialista Gomera, Clavijo ha garantizado que su Ejecutivo buscará acuerdos al margen de los intereses de partido y ha dicho que su vicepresidente, Manuel Domínguez, líder regional del PP, comparte esa postura.

Este miércoles, el ministro ha calificado de "buena" la fórmula consensuada en ese Consejo Asesor y ha destacado que se están manteniendo reuniones y "compartiendo documentos" con todas las comunidades -"también lógicamente con Canarias", ha apuntado-, para que esta iniciativa que a su juicio acerca a los ejecutivos canario y nacional cuente con apoyos en el Consejo de Política Fiscal y Financiera que se celebrará el 29 de julio.

Por ello, ha reclamado al PP pensar "en el interés de la gente", apartar sus "decisiones partidarias" y no votar en contra solo por intentar "infligir una derrota" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez,

Preguntado por el cambio de postura en Canarias, Torres cree que "habrán visto" que se trata de una "propuesta seria" y ha mantenido que están abiertos a la negociación y al acuerdo, así como a "distintas mejoras posibles" para este cambio en la financiación canaria que, según cuenta, ha ido "avanzando".

Aún así, el responsable de Política Territorial sostiene que el criterio de su Ministerio no ha cambiado "desde el principio" y cree que "no hay un gobierno" que pueda negarse a "una mejora de este calibre".