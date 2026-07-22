El polvo de higo tinto ecológico de Tunocanarias, ganador de los VII Premios BBVA a los Mejores Productores Sostenibles

El polvo ecológico de higo tinto elaborado por TUNOCANARIAS ha sido seleccionado como uno de los diez productos ganadores de la séptima edición de los Premios BBVA a los Mejores Productores Sostenibles. El reconocimiento distingue el proyecto desarrollado por la empresa familiar canaria Ledesma Global, que ha convertido un fruto presente desde hace generaciones en el paisaje de las Islas en un ingrediente destinado a distintos usos gastronómicos.

El jurado ha valorado tanto la transformación del producto como el modelo de producción implantado por la compañía. El proyecto combina agricultura ecológica, investigación, aprovechamiento de residuos y continuidad generacional dentro de una actividad ligada al sector primario canario.

El producto reconocido se obtiene a partir del denominado HIGO TINTO®, que se transforma mediante un proceso de deshidratación controlada. Según la información aportada por la empresa, este método busca conservar el color, el sabor y las características del fruto antes de molerlo y presentarlo en forma de polvo.

La marca comercializa el higo tinto en diferentes formatos y dispone de una finca visitable en Tenerife dedicada a divulgar su cultivo y transformación. La información sobre su actividad puede consultarse en la página oficial de TUNOCANARIAS.

Un ingrediente canario para la cocina de los hermanos Roca

Como parte del reconocimiento, el polvo de higo tinto se incorporará a una propuesta gastronómica elaborada por los hermanos Roca, responsables de El Celler de Can Roca. Los productos de las diez iniciativas premiadas serán utilizados para crear recetas con las que se pretende mostrar sus posibilidades culinarias.

El polvo puede emplearse en elaboraciones de panadería, repostería, heladería, bebidas, salsas y cocina de autor. Su formato facilita su incorporación a masas, líquidos y otras preparaciones, a las que aporta una tonalidad intensa y un sabor afrutado.

La participación de los hermanos Roca forma parte de la colaboración mantenida con los premios. El grupo gastronómico cuenta también con La Masia, un espacio dedicado a la investigación, la formación, la sostenibilidad y la creatividad vinculadas a la cocina.

El premio no se limita a la inclusión del producto en una receta. Las iniciativas seleccionadas contarán igualmente con un plan de difusión nacional para dar a conocer su trabajo y facilitar que sus alimentos lleguen a nuevos públicos.

Recuperar un cultivo adaptado a la escasez de agua

La propuesta de Ledesma Global se apoya en la recuperación del higo tinto, una planta adaptada a ambientes secos y con unas necesidades hídricas reducidas. Esta característica adquiere relevancia en Canarias, donde la disponibilidad de agua, la aridez de determinadas zonas y el aumento de los costes de producción condicionan la actividad agrícola.

La empresa ha centrado parte de su trabajo en buscar nuevas salidas comerciales para un recurso tradicional que tenía una presencia habitual en el territorio, pero un aprovechamiento económico limitado.

La transformación en polvo permite alargar su conservación y ampliar sus posibles usos. También facilita el almacenamiento, el transporte y la incorporación del producto a procesos desarrollados por obradores, establecimientos de restauración y pequeñas industrias alimentarias.

El reconocimiento pone así el foco en una fórmula que combina el patrimonio agrícola con la investigación aplicada. El objetivo empresarial es evitar que el fruto quede relegado a un consumo ocasional y convertirlo en una materia prima con posibilidades dentro y fuera del Archipiélago.

Ovejas y gallinas dentro de la explotación

El jurado también tuvo en cuenta las medidas de economía circular incorporadas por TUNOCANARIAS. La compañía aprovecha determinados subproductos obtenidos durante la transformación del fruto para elaborar artículos de cosmética natural, reduciendo la cantidad de materiales descartados.

La explotación integra además ovejas y gallinas. Los animales contribuyen a controlar el crecimiento de la vegetación y generan materia orgánica para el abonado de los terrenos. Este sistema pretende disminuir algunas intervenciones mecánicas y aprovechar recursos procedentes de la propia finca.

La sostenibilidad de una iniciativa agroalimentaria no se mide únicamente por el producto final. En estos premios se analizan también el consumo de agua y energía, la gestión de residuos, la generación de empleo, la viabilidad económica y la relación de cada proyecto con su entorno.

Diez proyectos elegidos en nueve comunidades autónomas

Los Premios BBVA a los Mejores Productores Sostenibles distinguen cada año proyectos relacionados con la agricultura, la ganadería, la pesca y la transformación de alimentos.

En esta séptima edición han sido seleccionadas diez iniciativas procedentes de nueve comunidades autónomas. TUNOCANARIAS representa a Canarias entre un grupo de proyectos que comparten la apuesta por la innovación, la eficiencia en el uso de los recursos y la vinculación con el territorio.

La convocatoria incorporó en 2026 una categoría específica para iniciativas desarrolladas en municipios de menos de 5.000 habitantes. Este premio especial, dotado con 5.000 euros, pretende reconocer la aportación de las pequeñas empresas a la conservación de la actividad económica y el empleo en las zonas rurales. La información sobre la convocatoria y sus contenidos puede consultarse en el espacio oficial de alimentación sostenible de BBVA.

Qué valoró el jurado

La elección de los ganadores correspondió a un comité integrado por especialistas de BBVA, El Celler de Can Roca y el Centro Tecnológico BETA, que actuó como oficina técnica.

Durante la evaluación se estudiaron aspectos como la estabilidad económica de los proyectos, el relevo generacional, la creación de puestos de trabajo, la participación en investigaciones y la diferenciación de los alimentos.

También se analizaron las certificaciones de calidad, la reducción de la huella de carbono, el tratamiento de los residuos y el uso eficiente de recursos como el agua. El Centro Tecnológico BETA trabaja precisamente en ámbitos como los sistemas agrarios sostenibles y la bioeconomía circular.

Los diez ganadores de 2026 se sumarán a los 56 productores reconocidos en las ediciones anteriores, seleccionados entre más de un millar de candidaturas acumuladas desde la puesta en marcha de los premios.

Para Ledesma Global, la distinción supone situar un producto agrícola canario dentro del mapa estatal de la producción sostenible. El reto será ahora consolidar su viabilidad comercial sin perder la relación con el territorio, el cultivo ecológico y el aprovechamiento integral de la materia prima.