Phe Festival 2026: Puerto de la Cruz acoge su edición más internacional con arte, deporte y sostenibilidad los días 4 y 5 de septiembre

La décimoprimera edición de Phe Festival volverá a convertir a Puerto de la Cruz en el epicentro cultural de Canarias los próximos 4 y 5 de septiembre, y lo hará con su cartel más internacional hasta la fecha. La cita con la música y las tendencias afronta una nueva edición con una programación, además, que trasciende la música para incorporar arte contemporáneo, deporte urbano, sostenibilidad y actividades familiares, y con el objetivo de seguir consolidando un modelo que, más de una década después de su nacimiento, aspira a situar el proyecto por encima de quienes lo impulsan.

El cartel de este año supone, explica el codirector del festival Carlos Ulises Salazar, "un acelerón importante" en la presencia internacional. "Las dos principales bandas internacionales que tendremos este año podrán estar encabezando festivales muy importantes en poco tiempo", expresa Salazar, quien añade que "esa apuesta nos diferencia tanto en Canarias como a nivel nacional". Junto a Fat Dog o Getdown Services -cabezas de cartel de los dos días de conciertos-, destaca también la representación estatal, con artistas como Barry B, Carlos Ares o Rufus T. Firefly. Además, añade Salazar, la cita mantiene "ese punto cercano a Latinoamérica" con la presencia de la argentina Natalia Doco, de quien asegura que "aunque no es muy conocida, va a sorprender".

Talento canario

El festival completa además una programación que reúne a nombres internacionales como Faeda, ARXX, Alexis Taylor (Hot Chip) y Phil Hartnoll (Orbital), junto a propuestas nacionales como VVV [Trippin’ You], EZEZEZ y una destacada representación canaria con Choclock, Just Becca, Good Franco, Belice y Xerach, estas tres últimas procedentes del certamen Sonora 2026. En este sentido, Salazar recuerda que a apuesta por el talento local sigue siendo irrenunciable.

Además, la música volverá a desarrollarse de forma prácticamente ininterrumpida gracias a los dos escenarios principales y a Phe Club, el tercer espacio dedicado a la electrónica y la cultura de club, estrenado el pasado año y que en esta edición contará, entre otros, con Alexis Taylor y Phil Hartnoll. "El club es cultura y esa afirmación para nosotros es irrenunciable", defiende el codirector.

Aforo reducido

Phe Festival mantiene un año más su formato de aforo reducido, limitado a unas 5.000 personas por jornada, una decisión que responde a la filosofía del festival. "Queremos que las personas lo pasen lo mejor posible", indica Salazar, quien añade que ya se han vendido en torno al 50% de las entradas, unas cifras similares a las del año anterior. Aproximadamente una cuarta parte del público procede de la Península y de otras islas, mientras que este año se registra además una presencia mayoritaria de mujeres entre los asistentes. En este sentido, y ante la emergencia humanitaria provocada por el terremoto en Venezuela, Phe Festival realiza una aportación inicial de 2.000 euros y se destinará posteriormente el 5% de la venta de entradas desde el día de la catástrofe para apoyar la respuesta de emergencia y la atención a las personas afectadas.

Presentación del Phe Festival 2026. / ED "

Más allá de los conciertos, Phe Festival volverá a desplegar un amplio programa paralelo con iniciativas como Phe Circular, Phe Wine, las actividades infantiles, sesiones de yoga, el regreso de los concursos de BMX y skate o el popular Water Jump, además de reforzar las medidas de movilidad sostenible mediante la colaboración con Titsa. El evento mantiene asimismo la certificación internacional A Greener Future (AGF), obtenida por segundo año consecutivo, que acredita sus buenas prácticas ambientales.

Phe Gallery

Uno de los pilares culturales del festival volverá a ser Phe Gallery, que alcanza su novena edición con un cambio de sede al Museo de Arte Contemporáneo Eduardo Westerdahl de Puerto de la Cruz. La comisaria Beatriz Roca, que afronta su cuarto año al frente del proyecto, explica que la exposición Formas de habitar pretende ir mucho más allá de una muestra colectiva. "Es una plataforma de ayuda a la creación contemporánea", introduce, y añade que, "cuando pensamos en habitar, solemos asociarlo a una vivienda, pero habitar significa mucho más, ya que es la forma en que nos relacionamos con el territorio, con los materiales, con las personas y con los espacios compartidos".

Phe Gallery alcanza su novena edición en el Museo Eduardo Westerdahl

La muestra reunirá a 27 artistas de diferentes disciplinas cuyas obras abordan cuestiones vinculadas al paisaje, la memoria, el cuerpo, los procesos materiales o los vínculos con el entorno. "Cada proyecto propone una mirada distinta. Ninguna obra ilustra el tema de la exposición, porque cada una lo interpreta desde su propia práctica artística, convirtiendo la muestra en una conversación entre miradas muy diversas", explica. La programación incluirá la inauguración el 7 de agosto, un encuentro con los artistas el 2 de septiembre y una visita guiada abierta al público el 5 de septiembre.

Apuesta decidida

Durante la presentación institucional de la décimoprimera edición de Phe Festival, el alcalde de Puerto de la Cruz, Leopoldo Afonso, calificó el festival como "una apuesta decidida del Ayuntamiento" y aseguró que "nunca defrauda" porque "va a más cada año". Por su parte, el consejero de Cultura del Cabildo, José Carlos Acha, destacó que Phe Festival ha logrado "conjugar cultura, sostenibilidad y creación de riqueza", mientras que la consejera de Turismo, Dimple Melwani, defendió que el crecimiento del festival demuestra el valor de la colaboración público-privada y su impacto en la economía local.