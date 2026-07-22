Ciencia
El Parlamento canario urge al Estado a poner en marcha el Centro Nacional de Vulcanología
La Cámara solicitará la constitución inmediata del Consorcio así como sus estatutos y plan de financiación plurianual
El pleno del Parlamento de Canarias ha reclamado este miércoles al Gobierno de España, con la abstención del PSOE, la puesta en marcha inmediata del Centro Nacional de Vulcanología, con sede en La Palma y Tenerife, que aún no se ha constituido por la falta de culminación de los trámites administrativos.
La diputada del PSOE, Alicia Vanoostende, subrayó el apoyo de su partido al Centro Nacional de Vulcanología, pero acusó a los proponentes de recurrir a culpar a Madrid, cuando en su opinión el problema es la falta de agilidad del Gobierno de Canarias y del Cabildo para desarrollar los trámites que a ellos les corresponden, de manera que se pueda firmar el convenio.
La iniciativa, defendida por la diputada de CC, Diana Lorenzo, reclama además de la puesta en marcha inmediata del centro, la restitución de la financiación original de cinco millones de euros. El Ministerio ha afirmado previamente que esa financiación está garantizada.
Constitución del Consorcio
La Cámara pide constituir de forma inmediata el Consorcio Centro Nacional de Vulcanología, la suscripción con la Comunidad Autónoma del convenio para su creación y la aprobación de sus estatutos, su plan inicial de actuación, su programación presupuestaria plurianual y el informe económico-financiero.
También se reclama una financiación suficiente, estable y plurianual, con participación al cincuenta por ciento entre la Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma de Canarias, así como habilitar sedes provisionales que permitan iniciar su actividad sin esperar a la construcción de las instalaciones definitivas.
Sede compartida
Otra de las demandas es formalizar el modelo de sede compartida entre La Palma y Tenerife, con La Palma como sede principal del Centro Nacional de Vulcanología.
Además, se exige garantizar el cumplimiento íntegro de los compromisos adquiridos y que el Centro Nacional de Vulcanología mantenga el alcance funcional inicialmente previsto.
Otra de las demandas es impulsar un plan de retorno y captación de talento investigador vinculado a la vulcanología, favoreciendo que personas científicas canarias puedan desarrollar su carrera profesional en Canarias, fortaleciendo un ecosistema científico estable que genere empleo cualificado y contribuya al desarrollo económico y social del archipiélago.
"El Centro Nacional de Vulcanología tiene que dejar de ser solo una promesa y convertirse en una realidad", manifestó la representante de CC.
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Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas
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