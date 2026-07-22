La Palma se afianza como referente mundial del senderismo con 16 rutas por sus paisajes más emblemáticos

La Palma volverá a reivindicar este septiembre su condición de uno de los grandes destinos internacionales para los amantes del senderismo. La celebración del XVIII Festival Internacional de Senderismo y Montaña, que abrirá sus puertas del 18 al 20 de septiembre con un programa de 16 rutas guiadas, situará de nuevo a la Isla Bonita en el escaparate mundial del turismo activo, ofreciendo a visitantes nacionales e internacionales la posibilidad de recorrer algunos de los senderos más espectaculares y singulares de Europa.

Organizado por el Cabildo palmero, con la colaboración del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, el festival ha abierto ya el plazo de inscripción para una edición que aspira a reforzar el liderazgo de la isla como destino especializado en naturaleza. La programación está diseñada para mostrar la enorme diversidad paisajística, geológica, cultural y etnográfica de un territorio que, en apenas 708 kilómetros cuadrados, concentra volcanes recientes, bosques de laurisilva, pinares, cumbres de más de 2.400 metros, acantilados, antiguos caminos reales y uno de los cielos más limpios del planeta.

El festival recorrerá algunos de los enclaves más emblemáticos de La Palma, como el volcán Tajogaite, la Ruta de los Volcanes, el Parque Nacional de la Caldera de Taburiente, el Cubo de La Galga, los paisajes rurales de Garafía, los bosques de monteverde o los antiguos senderos vinculados al patrimonio hidráulico y agrícola de la isla. A estas propuestas se suman experiencias tan singulares como recorridos nocturnos con observación astronómica, itinerarios centrados en la geotermia, el cultivo del café o el almendro y rutas que rescatan la memoria de los antiguos oficios y de los caminos tradicionales que durante siglos comunicaron los distintos municipios palmeros.

No es casual que La Palma sea considerada por muchos especialistas como uno de los mejores destinos europeos para practicar senderismo. La isla cuenta con una de las redes de caminos homologados más completas de España, con cerca de un millar de kilómetros señalizados que permiten atravesar prácticamente todos sus ecosistemas, desde la costa hasta las cumbres, a través de senderos europeos, grandes recorridos, pequeños recorridos y senderos locales.

Ese patrimonio natural se ha convertido en uno de los principales pilares del modelo turístico palmero. Frente al turismo masivo, La Palma ha apostado por un visitante que busca experiencias vinculadas a la naturaleza, el deporte, la observación del cielo y la sostenibilidad, un perfil que suele presentar un mayor gasto medio, estancias más largas y un importante impacto sobre alojamientos rurales, empresas de turismo activo, restauración, comercio local y guías especializados. El propio Cabildo ha situado el senderismo como uno de los ejes de su estrategia de promoción turística, junto al astroturismo y el ecoturismo, para diferenciar la isla dentro del mercado internacional.

A lo largo de sus diecisiete ediciones anteriores, el Festival Internacional de Senderismo y Montaña ha reunido a varios miles de participantes y se ha consolidado como uno de los principales eventos especializados del Archipiélago, contribuyendo a proyectar la imagen de La Palma como un destino de referencia para el turismo activo. En la pasada edición participaron más de 300 senderistas, un dato que refleja la fidelidad de un público que regresa año tras año para descubrir nuevos itinerarios y conocer rincones menos transitados de la isla.

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El presidente del Cabildo, Sergio Rodríguez, subraya que el festival representa "una muestra perfecta del modelo turístico que identifica a La Palma", basado en la puesta en valor de los espacios naturales, la dinamización de la economía local y la proyección internacional de la isla como referente del turismo de naturaleza. En la misma línea, la consejera delegada de Sodepal, Miriam Perestelo, destaca que el evento trasciende el ámbito deportivo para convertirse en una herramienta capaz de generar actividad económica, fortalecer el tejido empresarial y conectar a residentes y visitantes a través del patrimonio natural palmero.