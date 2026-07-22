Manou Gallo (bajista africana): "Desde mi infancia siempre he sido una mujer libre y quería que mi música sonara así"

Manou Gallo ha sido apodada como la reina africana del bajo. La trayectoria de la artista marfileña refleja una pasión arrolladora y un gran compromiso artístico. Ha recorrido los escenarios de todo el mundo, tanto dentro de diferentes proyectos como con su carrera en solitario, que lanzó en 2003. Su música es una fusión de afrobeat, jazz funky y ritmos tradicionales africanos, lo que le ha valido el reconocimiento como una de las diez mejores bajistas africanas. Se encuentra profundamente apegada a sus raíces y a los retos sociales del continente y, en este sentido, está especialmente comprometida con la causa de las mujeres en África. Esta semana llega al Archipiélago en el marco del XXXV Festival Internacional Canarias Jazz&Más, y actuará este jueves día 23 de julio en la plaza Santa Ana de Las Palmas de Gran Canaria y un día más tarde en el espacio playa Martiánez de Puerto de la Cruz.

⁠Su música mezcla afrobeat, funk, jazz y sonidos tradicionales africanos. ¿Cómo define hoy su identidad sonora?

Mi música es afro fusión, como ha dicho, entre el jazz, el funk y la música tradicional de mi país. Es un estilo musical en el que me siento libre para tocar todo tipo de géneros y hacer lo que me gusta. Porque desde mi infancia siempre he sido una mujer libre, y quería que mi música sonara así.

¿Qué papel juega la tradición musical de Costa de Marfil en su sonido actual?

Tuve la suerte de empezar con la percusión a los ocho años en Divo, en Costa de Marfil. Crecí rodeada del ritmo de mi tierra, y eso es lo que constituye la materia prima de mi música, inspirada en mis tradiciones.

¿Cómo consigue equilibrar raíces africanas con influencias occidentales en sus canciones?

Hoy el mundo es una gran aldea. Las culturas se mezclan, se entrelazan. Me siento muy cómoda teniendo todas esas culturas dentro de mí, porque me permiten crear, experimentar e innovar.

Empezó tocando la percusión desde muy joven, incluso rompiendo normas culturales. ¿Cómo recuerda ese momento?

Guardo un recuerdo muy bonito y aún tengo la imagen de una niña que quería cumplir su sueño de convertirse en una gran música. También guardo el recuerdo de mi abuela, que siempre me apoyó en lo que quería hacer, hasta el día de hoy. Le estoy muy agradecida. Gracias, abuela, por haberme apoyado en mi sueño; hoy se ha hecho realidad.

Desde 2003 lidera sus propios proyectos musicales. ¿Cómo ha evolucionado su visión artística desde entonces?

En 2003, cuando empecé mi carrera en solitario, ni la industria ni yo misma sabíamos muy bien dónde situarme. Soy percusionista y multiinstrumentista, pero siempre quise que se me reconociera como bajista. Para ello, tenía que trabajar mi estilo con el bajo, tenía que encontrar un sonido propio y conseguir que mi técnica rítmica fuera potente. Durante todos estos años he trabajado para que, hoy, se me reconozca como bajista, y actualmente el bajo ocupa un lugar central en mi música.

Ha colaborado con artistas como Manu Dibango o Wyclef Jean. ¿Qué le aportan estos encuentros musicales?

Tuve la suerte de colaborar con grandes músicos de todo el mundo, como Bootsy Collins, Christian McBride y, en particular, Manu Dibango, que fue como un padre para mí. Me apoyó desde el principio en lo que yo quería hacer. Siempre soñé con ser instrumentista, con tener una orquesta en la que pudiera expresarme junto a mis músicos. Manu Dibango siempre estuvo ahí para mí y por eso siempre le estaré agradecida.

«El ritmo de mi tierra constituye la materia prima de mi música, que está inspirada en mis tradiciones»

¿Cuál ha sido el mayor reto en su carrera como mujer bajista en la escena internacional?

Cuando eres mujer, siempre te piden que demuestres y que enseñes lo que sabes hacer. Desde muy pequeña, fue así para mí: empecé a tocar el tambor y quisieron que mostrara lo que sabía hacer para reconocer mis capacidades como percusionista. Con el bajo ocurrió lo mismo. Pero hoy las cosas están cambiando. La nueva generación es mucho más libre, se expresa sin complejos, y creo que todo está evolucionando cada vez mejor, lo cual me alegra mucho.

¿Qué puede esperar el público canario de sus conciertos en el festival Canarias Jazz & Más?

Estos conciertos están ideados como un viaje, un encuentro y una mezcla. Serán conciertos muy potentes en lo que rendiré homenaje a todas las personas que me han inspirado. Será una fiesta en el pueblo, porque vamos a cantar juntos y vamos a bailar.

«Mi abuela siempre me apoyó en lo que quería hacer, hasta el día de hoy, y por eso le estoy agradecida»

¿Qué importancia tienen los festivales internacionales como el Jazz&Más para difundir la música africana?

Como instrumentista, estos grandes festivales son una oportunidad para expresar y compartir nuestro trabajo con el público. Es ahí, en el marco del festival, donde la gente descubre quiénes somos realmente. Creo que para alguien como yo es muy importante participar en un gran festival como este para poder expresarme.

En sus últimos trabajos ha rendido homenaje a grandes figuras africanas. ¿Por qué era importante para usted hacerlo?

Porque desde muy pequeña escuché la música de todos esos grandes músicos, como Manu Dibango, Marcellin Yacé o Franco Luambo. Todos ellos me inspiraron y tenía ganas de rendirles homenaje con mi bajo.

«Cuando eres mujer, siempre te piden que demuestres y que enseñes más lo que sabes hacer»

¿En qué está trabajando actualmente?

Ahora estoy trabajando en un proyecto con un gran saxofonista mozambiqueño, Ivan Mazuze. Vamos a lanzar un single en septiembre. También estoy trabajando en un dúo con un gran batería holandés, Luca Van Merwijk, con quien giraremos el año que viene. Además, estoy preparando un álbum para 2028 que tendrá una particularidad: voy a grabarlo todo en directo con mis músicos en el estudio, precisamente para darle ese lado live, ese lado humano.