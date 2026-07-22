El Estado instalará cámaras inteligentes para evitar la pesca furtiva en Canarias
El ministro Planas adelanta que en los próximos años se fortalecerá el cuidado a las áreas marinas más productivas para blindar la pesca contra el cambio climático y la sobreexplotación.
El Estado instalará cámaras inteligentes en las áreas marinas protegidas (La Graciosa, El Hierro y La Palma) para evitar la pesca furtiva que, a día de hoy, se considera uno de los principales obstáculos para la sostenibilidad el medio marino en el marco de la pesca.
Esta es solo una de las líneas de actuación que el ministro de Agricultura, Luis Planas, ha adelantado que pondrá en marcha para fortalecer el cuidado de las áreas marinas más productivas y blindar la pesca en Canarias contra el cambio climático y la sobreexplotación. Así lo ha manifestado durante la clausura de un acto conmemorativo del treinta aniversario de las Reservas Marinas de Interés Pesquero de España, que se ha celebrado este miércoles en la subdelegación del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife.
El ministro también ha asegurado que, en los próximos años, se trabajará para formalizar los proyectos de creación de reservas marinas en Tenerife, La Gomera y el Islote de Lobos, la puesta en marcha de tecnología de seguimiento e inspección, y el fortalecimiento de la labor científica del seguimiento de especies. A La Graciosa, además, se la dotará de una nueva patrullera para la inspección.
De esta manera, se responderá a algunos de los desafíos de las reservas marinas. Mismos desafíos a los que han aludido científicos, cofradías y gestores durante una mesa redonda.
Habrá ampliación.
Suscríbete para seguir leyendo
Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas
- Candelaria cierra un local de Las Caletillas tras varias denuncias por ruido al carecer de licencia para poner música
- Un municipio turístico de Tenerife lanza un gran operativo contra asentamientos ilegales: había hasta un recinto para peleas clandestinas de gallos
- Santa Cruz de Tenerife cierra al tráfico por la noche la avenida San Sebastián: comienzan las obras de rehabilitación de la vía del estadio Heliodoro
- Así será el nuevo Mercado de La Laguna: lo que se sabe de las obras, el aparcamiento y su apertura
- La Policía Nacional lo confirma: cuidado con esta estafa de verano puede dejar a los tinerfeños sin dinero en sus cuentas bancarias
- Paso decisivo para desatascar la autopista del norte de Tenerife TF-5: las obras del tercer carril comenzarán en las próximas semanas
- Arona despliega una macrooperación cotra asentamientos ilegales
- La Laguna abrirá sus monumentos de noche durante Las Noches del Patrimonio 2026