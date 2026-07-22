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El Estado instalará cámaras inteligentes para evitar la pesca furtiva en Canarias

El ministro Planas adelanta que en los próximos años se fortalecerá el cuidado a las áreas marinas más productivas para blindar la pesca contra el cambio climático y la sobreexplotación.

El ministro Luis Planas asiste a la conmemoración del 30 aniversario de las Reservas Marinas de Interés Pesquero de La Graciosa y La Restinga

El ministro Luis Planas asiste a la conmemoración del 30 aniversario de las Reservas Marinas de Interés Pesquero de La Graciosa y La Restinga / Ramón de la Rocha

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Verónica Pavés

Verónica Pavés

Santa Cruz de Tenerife

El Estado instalará cámaras inteligentes en las áreas marinas protegidas (La Graciosa, El Hierro y La Palma) para evitar la pesca furtiva que, a día de hoy, se considera uno de los principales obstáculos para la sostenibilidad el medio marino en el marco de la pesca.

Esta es solo una de las líneas de actuación que el ministro de Agricultura, Luis Planas, ha adelantado que pondrá en marcha para fortalecer el cuidado de las áreas marinas más productivas y blindar la pesca en Canarias contra el cambio climático y la sobreexplotación. Así lo ha manifestado durante la clausura de un acto conmemorativo del treinta aniversario de las Reservas Marinas de Interés Pesquero de España, que se ha celebrado este miércoles en la subdelegación del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife.

El ministro también ha asegurado que, en los próximos años, se trabajará para formalizar los proyectos de creación de reservas marinas en Tenerife, La Gomera y el Islote de Lobos, la puesta en marcha de tecnología de seguimiento e inspección, y el fortalecimiento de la labor científica del seguimiento de especies. A La Graciosa, además, se la dotará de una nueva patrullera para la inspección.

De esta manera, se responderá a algunos de los desafíos de las reservas marinas. Mismos desafíos a los que han aludido científicos, cofradías y gestores durante una mesa redonda.

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Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas

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