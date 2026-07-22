Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Muere Basilio Franco, expolicía y exconcejal de Santa CruzNueva carretera Santa Cruz-La LagunaMenor fallecida en Gran CanariaJamón ibérico gratis en TenerifeConflicto Madrid - CanariasTiempo en TenerifePersecución a la pesca furtivaCaso Plus Ultra
instagramlinkedin

El Hospital de El Hierro ganará nuevas plazas de aparcamiento con la compra de un solar

La parcela, de 3.222 metros cuadrados, permitirá mejorar el acceso al centro hospitalario y responder a la falta de estacionamientos generada por las recientes ampliaciones

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
El Día

El Día

Valverde

El Hospital Nuestra Señora de los Reyes, ubicado en Valverde, la capital de El Hierro, contará próximamente con un nuevo espacio de aparcamiento tras la adquisición de un solar anexo de 3.222 metros cuadrados, una actuación con la que se pretende mejorar la movilidad y facilitar el acceso de pacientes, acompañantes y profesionales al principal centro sanitario de la isla. La parcela, ubicada junto al edificio hospitalario y con salida directa a la planta de hospitalización, ha supuesto una inversión de 28.039 euros.

La actuación permitirá habilitar nuevas plazas de estacionamiento en un entorno que en los últimos años ha visto reducida su capacidad debido a la ampliación del hospital para instalar el equipo de resonancia magnética y a la construcción del nuevo centro de salud de Valverde. Ambas infraestructuras ocuparon parte del suelo que hasta entonces se destinaba al aparcamiento, lo que había incrementado las dificultades para encontrar estacionamiento en las inmediaciones del centro.

Con esta medida se busca dar respuesta a una demanda existente tanto entre los usuarios como entre el personal sanitario y no sanitario del hospital, mejorando la accesibilidad y la organización de los espacios exteriores del recinto. La nueva zona facilitará los desplazamientos diarios y contribuirá a optimizar la movilidad en unas instalaciones que concentran la atención hospitalaria especializada de El Hierro.

Noticias relacionadas

La incorporación del nuevo solar forma parte de las actuaciones destinadas a reforzar las infraestructuras del Hospital Nuestra Señora de los Reyes, con el objetivo de adaptar sus servicios a las necesidades asistenciales de la población herreña y mejorar la comodidad de quienes acuden diariamente al centro sanitario.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Candelaria cierra un local de Las Caletillas tras varias denuncias por ruido al carecer de licencia para poner música
  2. Un municipio turístico de Tenerife lanza un gran operativo contra asentamientos ilegales: había hasta un recinto para peleas clandestinas de gallos
  3. Santa Cruz de Tenerife cierra al tráfico por la noche la avenida San Sebastián: comienzan las obras de rehabilitación de la vía del estadio Heliodoro
  4. Así será el nuevo Mercado de La Laguna: lo que se sabe de las obras, el aparcamiento y su apertura
  5. La Policía Nacional lo confirma: cuidado con esta estafa de verano puede dejar a los tinerfeños sin dinero en sus cuentas bancarias
  6. Paso decisivo para desatascar la autopista del norte de Tenerife TF-5: las obras del tercer carril comenzarán en las próximas semanas
  7. Arona despliega una macrooperación cotra asentamientos ilegales
  8. La Laguna abrirá sus monumentos de noche durante Las Noches del Patrimonio 2026

El Cabildo de La Gomera inicia la recuperación de la carretera entre Vallehermoso y su costa con una inversión de casi un millón

El Hospital de El Hierro ganará nuevas plazas de aparcamiento con la compra de un solar

La Palma se afianza como referente mundial del senderismo con 16 rutas por sus paisajes más emblemáticos

El Parlamento prorroga las medidas para paliar los efectos de la guerra de Oriente Medio

El Parlamento prorroga las medidas para paliar los efectos de la guerra de Oriente Medio

La ley de urbanismo sale adelante sin cambios para la vivienda vacacional y Clavijo sella la paz con ASG

La ley de urbanismo sale adelante sin cambios para la vivienda vacacional y Clavijo sella la paz con ASG

Fallece una mujer a bordo de un cayuco con 165 migrantes rescatado en La Restinga

Fallece una mujer a bordo de un cayuco con 165 migrantes rescatado en La Restinga

Canarias da un paso más hacia la inclusión: Educación obligará a los profesores a formarse en diversidad y bienestar para dar clase

Canarias da un paso más hacia la inclusión: Educación obligará a los profesores a formarse en diversidad y bienestar para dar clase

La jueza e investigadora Cristina Caja: «El cuidado es una necesidad social y su responsabilidad no puede recaer solo en las familias»

Tracking Pixel Contents