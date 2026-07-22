El Hospital de El Hierro ganará nuevas plazas de aparcamiento con la compra de un solar

El Hospital Nuestra Señora de los Reyes, ubicado en Valverde, la capital de El Hierro, contará próximamente con un nuevo espacio de aparcamiento tras la adquisición de un solar anexo de 3.222 metros cuadrados, una actuación con la que se pretende mejorar la movilidad y facilitar el acceso de pacientes, acompañantes y profesionales al principal centro sanitario de la isla. La parcela, ubicada junto al edificio hospitalario y con salida directa a la planta de hospitalización, ha supuesto una inversión de 28.039 euros.

La actuación permitirá habilitar nuevas plazas de estacionamiento en un entorno que en los últimos años ha visto reducida su capacidad debido a la ampliación del hospital para instalar el equipo de resonancia magnética y a la construcción del nuevo centro de salud de Valverde. Ambas infraestructuras ocuparon parte del suelo que hasta entonces se destinaba al aparcamiento, lo que había incrementado las dificultades para encontrar estacionamiento en las inmediaciones del centro.

Con esta medida se busca dar respuesta a una demanda existente tanto entre los usuarios como entre el personal sanitario y no sanitario del hospital, mejorando la accesibilidad y la organización de los espacios exteriores del recinto. La nueva zona facilitará los desplazamientos diarios y contribuirá a optimizar la movilidad en unas instalaciones que concentran la atención hospitalaria especializada de El Hierro.

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La incorporación del nuevo solar forma parte de las actuaciones destinadas a reforzar las infraestructuras del Hospital Nuestra Señora de los Reyes, con el objetivo de adaptar sus servicios a las necesidades asistenciales de la población herreña y mejorar la comodidad de quienes acuden diariamente al centro sanitario.