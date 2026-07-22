Fallece una mujer a bordo de un cayuco con 165 migrantes rescatado en La Restinga
Salvamento Marítimo remolcó el cayuco hasta el puerto de La Restinga, donde los equipos de emergencia atendieron a los supervivientes tras ser alertados por el pesquero Restinga
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EFE
Las Palmas de Gran Canaria
Una mujer ha fallecido en un cayuco con 165 personas migrantes a bordo que ha sido rescatado este miércoles en aguas próximas al sur de El Hierro, según han informado a EFE fuentes de los equipos de emergencia.
La embarcación fue localizada tras el aviso dado por el pesquero Restinga I, que avistó el cayuco en la zona de Tacorón, en el Mar de las Calmas. Salvamento Marítimo movilizó a la salvamar Diphda, que remolcó la embarcación hasta el muelle de La Restinga, donde llegó en torno a las 17:00 horas.
Las mismas fuentes han indicado que a bordo viajaban un importante número de menores y que los ocupantes llegaron en muy mal estado, lo que obligó a movilizar un helicóptero para apoyar el dispositivo de atención sanitaria.
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