Endesa busca blindar el suministro eléctrico de Canarias: La Palma concentra más de 11 millones para la reconstrucción tras el volcán y Tenerife suma siete nuevos anillos de media tensión

La compañía Endesa, a través de su filial de distribución eléctrica e-distribución, ha destinado casi 15 millones de euros en los últimos tres años a la modernización y refuerzo de las infraestructuras en el archipiélago. Entre las actuaciones clave destaca la ejecución de once nuevos anillos eléctricos en Tenerife, Fuerteventura, La Gomera y La Palma, además de los intensos trabajos de reconstrucción de la red sepultada por la erupción del volcán Tajogaite.

Estas obras buscan maximizar la estabilidad de los sistemas eléctricos insulares —caracterizados por ser infraestructuras aisladas— facilitando que los centros de transformación reciban electricidad desde diferentes vías alternativas y posibilitando la reposición remota e inmediata del suministro en caso de avería.

Tenerife concentra siete anillos y Fuerteventura actúa en su franja turística

La isla de Tenerife ha sido el territorio con mayor número de intervenciones para el cierre de anillos de media tensión, repartiendo las obras entre el norte, el área metropolitana y el sur:

Norte de Tenerife: Destacan las actuaciones entre Los Silos y Buenavista (420.000 €), La Matanza (210.000 €), Garachico (290.000 €) y el casco histórico de Puerto de la Cruz (203.000 €).

Destacan las actuaciones entre Los Silos y Buenavista (420.000 €), La Matanza (210.000 €), Garachico (290.000 €) y el casco histórico de Puerto de la Cruz (203.000 €). Área Metropolitana: Se completó el enlace Cercado Mesa-Cruz Chica en La Laguna (340.000 €) y el soterrado en Tacoronte (385.000 €), esta última beneficiando a una red que atiende a unos 160.000 usuarios.

Se completó el enlace Cercado Mesa-Cruz Chica en La Laguna (340.000 €) y el soterrado en Tacoronte (385.000 €), esta última beneficiando a una red que atiende a unos 160.000 usuarios. Sur de Tenerife: Se impulsó el anillo entre Las Galletas y El Fraile, en Arona (250.000 €).

Operarios de Endesa hacen trabajos en una torreta en Canarias. / La Provincia

En Fuerteventura, Endesa ejecutó una inversión estratégica de 800.000 euros en Solana Matorral (Morro Jable, Pájara) para conectar los centros de transformación Estrella de Mar y Urbanización Vapuleo. Por su parte, en La Gomera se destinaron 300.000 euros en Pueblo Don Thomas (San Sebastián) para enlazar seis centros de transformación.

La Palma: más de 11 millones para reconstruir la red tras la erupción

La Palma ha sido la isla perceptora del mayor volumen económico tras los destrozos causados por el volcán Tajogaite en 2021. Con más de 11 millones de euros asignados en este periodo, e-distribución ha culminado la fase de reconstrucción y anillado de las redes de media y baja tensión que conectan nuevamente el norte y el sur del Valle de Aridane.

Actuación en La Palma

Anillo de Tazacorte - 165.000 euros: conecta 7 centros de transformación en el entorno del Hotel Hacienda de Abajo.

Línea de costa y CT Costa - 750.000 euros: reconstrucción de 2,4 km de línes en el litoral de Tazacorte.

Anillo La Laguna - Tazacorte - 400.000 euros: creación de 1,3 km de nueva infraestructura.

Centro de reparto Tajuya y sustituciones: sustitución de 12 centros de transformación destruidos por las coladas.

Para minimizar la contaminación visual y elevar la protección de la red frente a inclemencias, todo el trazado reconstruido en la Isla Bonita contempla 34 kilómetros de cableado subterráneo de integración paisajística.

Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas