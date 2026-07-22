Canarias y el resto de comunidades piden a Sanidad que reinicie la negociación del Estatuto Marco

La consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Esther Monzón, reclamó este miércoles al Ministerio de Sanidad, en nombre de las 17 comunidades autónomas, que reinicie desde el principio la negociación de la reforma del Estatuto Marco del personal sanitario.

Monzón trasladó esta posición durante la reunión telemática del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, en la que actuó como portavoz de los responsables sanitarios autonómicos. Las comunidades consideran necesario abrir un nuevo proceso de diálogo que garantice la participación efectiva de todas las partes y permita alcanzar un acuerdo con los sindicatos.

La petición se produce en medio del conflicto provocado por el anteproyecto elaborado por el Ministerio, que ha motivado más de una treintena de jornadas de huelga de médicos y facultativos en distintos puntos del país.

Una metodología distinta

Durante la reunión, la consejera canaria leyó un acuerdo conjunto en el que las autonomías instan al departamento estatal a retomar las conversaciones con una metodología distinta, basada en el consenso institucional y profesional.

Los gobiernos regionales advierten de que la prolongación de las movilizaciones está teniendo consecuencias directas sobre la actividad asistencial y puede afectar a la capacidad de los servicios sanitarios para atender adecuadamente a la población.

También muestran su preocupación por las repercusiones que el conflicto puede tener sobre la calidad de la atención y la seguridad de los pacientes.

Las comunidades sostienen que una reforma de esta importancia para el presente y el futuro del sistema sanitario debe contar tanto con quienes tienen la responsabilidad de aplicarla como con los profesionales que trabajan diariamente en los centros de salud y hospitales.

Por este motivo, reclaman al Ministerio que abra una nueva negociación basada en el diálogo y la lealtad institucional, con el objetivo de alcanzar un texto equilibrado, sostenible y respaldado por el conjunto del Sistema Nacional de Salud.

Tercera reclamación conjunta

Es la tercera vez en un mes y medio que las 17 comunidades autónomas adoptan una posición común para exigir al Ministerio una salida negociada al conflicto.

El Estatuto Marco regula las condiciones del personal de los servicios de salud y su modificación corresponde al Estado. La propuesta de actualización de esta norma es el origen de las protestas convocadas por los colectivos médicos.

El pasado 20 de marzo, Monzón y los consejeros de Sanidad de Euskadi y Castilla-La Mancha ya habían remitido una carta a la ministra en la que proponían designar a una persona mediadora independiente para tratar de desbloquear las negociaciones.