Canarias firma el menor crecimiento de confianza empresarial de España

La economía canaria entra en una fase de crecimiento mucho más "moderado". Así lo refleja el Indicador de Confianza Empresarial (ICE) correspondiente al tercer trimestre de 2026, presentado este martes por la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Santa Cruz de Tenerife, que sitúa al Archipiélago como la comunidad autónoma con el menor incremento del país, con un avance del 0,4% y muy por debajo del 6,6% registrado por Baleares. La entidad atribuye esta evolución al retorno a la estacionalidad turística tras varios años de elevada ocupación y al encarecimiento del coste de la vida, factores que, a su juicio, están condicionando la evolución de la actividad económica.

El presidente de la cámara, Santiago Sesé, aseguró que estos resultados negativos coincidían con las previsiones, y que responden únicamente a una 'vuelta a la estacionalidad', ocasionada por la llegada de temporada baja turística en las islas. Después de la pandemia, los meses posteriores a la Semana Santa mantuvieron niveles de ocupación muy elevados, una circunstancia anormal que no correspondía con la habitualidad en este periodo del año, y este año ha dado paso al tradicional descenso de actividad registrado entre abril y mayo.

Lejos de interpretarlo como un deterioro estructural, Sesé insistió en que el verano mantiene unas perspectivas favorables, aunque previsiblemente inferiores a las del ejercicio anterior. "Las previsiones que tenemos para el verano son buenas. No quiero decir que sean como las del año pasado, pero siguen siendo efectivamente razonables y hay que ponerlo en valor", afirmó.

El comercio, el sector más afectado

El comercio vuelve a situarse como el sector más castigado por la desaceleración. Tres de cada diez empresas aseguraron que su actividad empeoró durante el segundo trimestre respecto al primero, frente al 16% que afirmó haberla mejorado, lo que sitúa el saldo de situación en 14 puntos negativos. Además, el porcentaje de respuestas pesimistas crece de forma significativa respecto al mismo periodo del año anterior.

Tres de cada diez comercios afrontaron un segundo trimestre peor que el anterior.

La directora general de la Cámara de Comercio, Lola Pérez, señaló que este sector "podría estar sirviendo un poco de termómetro" para medir el impacto que está teniendo la moderación de la actividad económica. Según explicó, el retroceso responde tanto a la menor llegada de turistas durante los meses de primavera como a la pérdida de capacidad de gasto de las familias. "Sabemos que hay empleo y eso está generando demanda y consumo, pero los salarios ven reducido su poder adquisitivo como consecuencia de la subida de los carburantes y del precio de la vivienda", afirmó.

En este contexto, la inflación continúa siendo una de las principales preocupaciones del tejido empresarial. El encarecimiento de los carburantes, la energía y el transporte está incrementando los costes de producción y reduciendo la competitividad de las empresas en un territorio especialmente dependiente del abastecimiento exterior. A ello se suma el aumento del precio de la vivienda, un factor que, según la Cámara, sigue limitando la capacidad de consumo de los hogares y alimentando la incertidumbre sobre la evolución económica de los próximos meses.

La construcción y la industria sostienen al resto de sectores

Pese a esta 'moderación', el indicador muestra una evolución más favorable en los sectores de la construcción, la industria y el resto de los servicios, que se mantienen como los principales apoyos de la actividad económica durante este trimestre. La Cámara considera que estas ramas han logrado amortiguar el efecto de la estacionalidad turística y conservar una dinámica positiva, aunque con un ritmo más contenido que en ejercicios anteriores.

La industria registra el mayor incremento de la confianza empresarial, con un avance trimestral del 4,2%. Este comportamiento responde, principalmente, a la evolución favorable de la actividad durante el segundo trimestre del año, si bien las expectativas para el verano apuntan a una ligera moderación, en línea con la estabilización que la Cámara aprecia en el conjunto de la economía.

7 de cada 10 negocios de construcción prevé mantener su nivel de actividad durante el verano.

En el caso de la construcción vuelve a situarse entre los sectores con mejores perspectivas. El 70%, casi tres cuartas partes de las empresas, prevén mantener estable su actividad durante el tercer trimestre, mientras que el resto confía mayoritariamente en mejorar sus resultados. La directora general de la Cámara de Comercio, Lola Pérez, destacó que el sector atraviesa un momento de fortaleza y aseguró que su principal freno no se encuentra en la demanda, sino en las dificultades para encontrar mano de obra cualificada y en la lentitud de los procedimientos administrativos. "Podría estar incluso en un momento mejor del que se encuentra", afirmó.

Por su parte, el resto de los servicios continúa mostrando una evolución positiva, impulsada por actividades profesionales, financieras, inmobiliarias y de servicios a empresas que siguen generando actividad económica. De cara al tercer trimestre, el 22% de las compañías prevé incrementar su actividad, mientras que un 63% espera mantenerla en niveles similares y un 15% anticipa un descenso.