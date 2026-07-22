El Cabildo de La Gomera inicia la recuperación de la carretera entre Vallehermoso y su costa con una inversión de casi un millón

El Cabildo de La Gomera ha comenzado las obras de emergencia para rehabilitar la carretera TF-712, que une el casco urbano de Vallehermoso con la zona costera del municipio. La actuación, presupuestada en 989.215 euros y con un plazo de ejecución estimado de ocho meses, busca restablecer la seguridad y la funcionalidad de una vía que resultó gravemente afectada por los desprendimientos provocados tras el paso de la borrasca Therese.

Los trabajos se desarrollarán a lo largo de tres kilómetros de carretera, donde se llevarán a cabo actuaciones de estabilización de taludes, refuerzo de muros de contención, reposición del firme dañado e instalación de barreras dinámicas y otros sistemas de protección frente a nuevos desprendimientos. La intervención también contempla un seguimiento geotécnico continuo debido a la complejidad del terreno.

La carretera constituye una infraestructura estratégica para el municipio, ya que conecta el núcleo urbano con la playa, el parque marítimo, explotaciones agrícolas y numerosas viviendas situadas en la costa. Los daños ocasionados por las intensas lluvias obligaron a restringir la circulación y generaron situaciones de riesgo para residentes y visitantes.

El presidente del Cabildo, Casimiro Curbelo, destacó que la actuación pretende recuperar una conexión esencial y reforzar la capacidad de respuesta de las infraestructuras insulares frente a fenómenos meteorológicos extremos. En la misma línea, la consejera de Obras Públicas, Cristina Ventura, explicó que las soluciones técnicas se adaptarán a las características de cada tramo para garantizar una mayor estabilidad y durabilidad de la vía.

Por su parte, el alcalde de Vallehermoso, Emiliano Coello, valoró el inicio de unas obras "muy esperadas" por la ciudadanía y subrayó la importancia de recuperar una carretera fundamental para la movilidad diaria y la actividad económica del municipio.

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Esta actuación forma parte de un paquete de cuatro obras de emergencia impulsadas por el Cabildo para reparar infraestructuras viarias dañadas por la borrasca Therese, con una inversión global superior a 7,9 millones de euros. Además, se integra en el plan insular de recuperación, cuyo coste total supera los 42,7 millones de euros destinados a restablecer infraestructuras esenciales y mejorar la resiliencia de La Gomera frente a futuros episodios meteorológicos adversos.