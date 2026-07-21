Xavi Torres y Miguel Zenón fusionan jazz y raíces latinas en su nuevo proyecto: "Es imposible imitar en el estudio la energía, la adrenalina y la emoción que sientes en el escenario"

El virtuoso pianista español Xavi Torres es una de las voces más personales y brillantes del jazz europeo contemporáneo. Tras nueve discos publicados como líder de su banda, presenta ahora un proyecto de trío en el que colabora con el saxofonista puertorriqueño Miguel Zenón, considerado uno de los saxofonistas y compositores más innovadores e influyentes de su generación. Ganador de un Premio Grammy por su disco El Arte del Bolero Vol.2 (2023), ha publicado 18 discos como líder. La formación visitó Canarias la pasada semana en el marco del XXXV Festival Internacional Canarias Jazz & Más, y ofreció dos conciertos, en la plaza de El Almacén de Lanzarote y en el parque García Sanabria de Santa Cruz de Tenerife. Llegaron a las Islas tras una semana tocando en Holanda y en diferentes partes de España y lo hicieron con una propuesta "variada, con mucha energía, ritmo y fuego", afirma Xavi Torres.

¿Cómo surgió la conexión entre el trío de Xavi Torres y Miguel Zenón?

Surgió a raíz de un festival al que acudimos en Holanda en el que los dos participamos como artistas residentes. La intención del festival era invitar a diferentes músicos y crear una jornada de música con distintas formaciones. Ahí fue cuando nos pusimos en contacto, porque tuvimos que organizarlo todo juntos. Después tocamos en diferentes formatos: a dúo, a cuarteto y en otras formaciones, y conectamos desde el primer momento.

¿Qué les atrajo musicalmente el uno del otro para dar este paso conjunto?

No sé qué dirá Miguel, pero, para mí, fue la grandísima calidad que tiene y, especialmente, la combinación de su sonido -el sonido que es capaz de obtener de cada instrumento- con el aspecto rítmico. Es increíblemente sólido, rico y preciso rítmicamente, y creo que eso encajó mucho con mi manera de tocar. La fusión funcionó muy rápidamente.

¿Cómo es el proceso de composición cuando trabajan juntos?

En este caso, tocamos básicamente música que he escrito yo. En esta gira estamos interpretando música que ya compuse pensando específicamente en que la tocara él. El proceso consistió simplemente en tener presentes, mientras componía solo en casa, las particularidades de la manera de tocar de Zenón e intentar inspirarme en ellas.

¿Cuánto espacio dejan a la improvisación frente a lo escrito?

Depende un poco de la canción y del tema, pero, en general, dejamos bastante espacio. Me gusta que haya un buen equilibrio. Hay elementos muy específicos en el ámbito compositivo que quiero que se toquen siempre, pero, al mismo tiempo, existe mucho espacio para la improvisación. Como decía, escribí pensando en Miguel y en que él interpretaría esta música, así que quería que estuviese cómodo. Por eso, intenté dejar espacios para que se sintiera con libertad para improvisar.

Su música mezcla jazz contemporáneo europeo y raíces latinas. ¿Cómo se equilibran esas identidades?

Buena pregunta. Resumiendo, creo que el equilibrio se encuentra precisamente en la mezcla. Cuando hablas de jazz contemporáneo europeo, me viene a la cabeza una cierta complejidad, sobre todo en los ámbitos armónico y formal. Seguramente ahí puede apreciarse la herencia de la música clásica europea, que yo he estudiado mucho, tanto a través del piano clásico como del propio repertorio. Esa influencia está ahí, sin duda. En cuanto a las raíces latinas, me gusta pensar en un cierto amor por el folclore, entendido sobre todo a través de las melodías que, al final, puedan cantarse. También está la parte rítmica, evidentemente. Existe ese componente latino porque Miguel es de Puerto Rico y también está presente la música cubana y la brasileña. En nuestro trabajo está presente un poco de todo eso combinado con la tradición de la música clásica europea y, obviamente, con la tradición del jazz, de la que los dos hemos bebido mucho.

¿Qué cambia en su música cuando están en el escenario frente al estudio?

Básicamente, cambia, como supongo que le ocurre a la mayoría de la gente, la energía. Es imposible imitar en el estudio la energía, la adrenalina y la emoción que sientes en el escenario cuando estás tocando para el público. En este caso, ya estuvimos en el estudio con esta música y fue emocionante porque prácticamente no la habíamos tocado nunca. Pero esta gira de julio también es la primera vez que la interpretamos en directo, así que está siendo muy emocionante. El público parece recibirla muy bien. Esa energía nos llega y supongo que hace que todo sea aún más explosivo y especial.

¿Trabajan en un álbum conjunto? ¿Qué podemos esperar de él? ¿Cómo ven la evolución de este proyecto a medio plazo?

Sí. Como acabo de comentar, grabamos un álbum hace unos meses y, en principio, saldrá a comienzos de 2027. Es un álbum de música mía, aunque incluye un par de arreglos de temas con cierto componente político. Son dos canciones preciosas: una de Víctor Jara y otra de Teresa Rebull, dos cantautores vinculados a la lucha antifascista. El resto son composiciones mías inspiradas, por una parte, en mi lugar de origen, el Delta del Ebro, y, por otra, en la dimensión más política y reivindicativa, que ocupa una parte muy importante de mi pensamiento. Quería reflejarla o conectarla con mi producción artística y conseguir que existiera un nexo entre ambas cosas. Ese nexo lo he encontrado en la composición de este proyecto. Además, después de hablarlo con Miguel, vi que él está muy en sintonía con lo que presento y con el contenido del disco, lo que le aporta un valor añadido. Así que saldrá el álbum y esperamos poder hacer también más conciertos.

En el caso de Tenerife, han actuado en un espacio al aire libro como es el Parque García Sanabria de Santa Cruz de Tenerife. ¿Preparan los conciertos de forma diferente dependiendo del lugar en el que vayan a actuar?

No preparamos los conciertos de manera diferente a priori. Sin embargo, una vez que llegamos al lugar, sí tenemos en cuenta cómo es el espacio, cómo estará situado el público, cómo puede recibirse la música, si el concierto es de entrada libre o no... Todo eso afecta a la organización del concierto. Quizás cambiamos algún elemento del repertorio o pensamos en introducir alguna modificación. Evidentemente, lo que más cambia es la manera de tocar. Como decía, hay una gran parte improvisada, y esa improvisación es el elemento más afectado por las circunstancias externas: el lugar en el que tocamos, la interacción que pueda producirse con el público y el resto de las condiciones. En esta gira, prácticamente todos los conciertos han sido al aire libre y en festivales, así que, más o menos, nos funciona el mismo planteamiento. Ya lo tenemos bien rodado y con mucho fuego.