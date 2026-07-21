La subida salarial pactada en Canarias supera la inflación en la primera mitad del año

La subida de los salarios pactada a través de los convenios colectivos que se han renovado en Canarias en la primera mitad del año consigue doblegar al aumento del coste de vida en este periodo. El incremento firmado en estos acuerdos laborales alcanzó de media el 2,96%. No fue el más importante si se analiza al conjunto de las comunidades autónomas, ni tampoco logró rebasar a la media del conjunto del país, pero sí que se ha mantenido por encima del incremento del Índice de Precios de Consumo (IPC), el indicador que mide el avance de la inflación y que se situó en la primera mitad del año en el 2,1%.

Una pequeña alegría para todos aquellos que están entre los afortunados que se beneficiarán de estas subidas, pero que no representan a la mayoría de los ocupados. En concreto, 116.276 trabajadores del Archipiélago que podrán vencer a la inflación con sus ingresos, al menos, por ahora. Porque la reanudación de la guerra en Oriente Próximo y la reactivación de la tensión en el estrecho de Ormuz ha vuelto a reavivar el fantasma de la crisis inflacionaria. Y hace temer los peores presagios, que tal y como indicaron las previsiones macroeconómicas de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), los trabajadores canarios no escaparían de la pérdida de poder adquisitivo este año.

Aunque, eso sí, se debe recordar que son muchos los que no se beneficiarán de un incremento o, por el contrario, lo harán igualmente por lo pactado en anteriores modificaciones de sus correspondientes acuerdos laborales. Sin embargo, aunque las cifras de asalariados beneficiados no represente a la mayoría de los ocupados, el aumento firmado en los convenios sí que sirve para medir la temperatura del mercado laboral. Y aunque este año no sea el primero en el que el crecimiento de los salarios consiga rebasar a la inflación, lo cierto es que los aumentos pactados ya son bastante más comedidos que en ejercicios anteriores.

Tercer año de incremento

El año 2025 se cerró con incrementos que rozaron el 5% en Canarias, cuando en ese mismo año la inflación se situó en el 2,8%, lo que supuso que los 207.987 trabajadores beneficiados ganaran más de dos puntos de poder adquisitivo. Un año antes, en 2024, la subida pactada en los convenios firmados en el Archipiélago fue algo inferior del 3,08%, pero el IPC había crecido un 2,2% en ese mismo periodo, con lo que la capacidad de gasto de los isleños beneficiados también subió. La ganancia se quedó en unas ocho décimas en esa ocasión. Hay que tener en cuenta que 2024 fue el primer año después de la pandemia que los trabajadores consiguieron incrementar su poder adquisitivo, ya que en 2023 con la crisis inflacionista provocada por el exceso de demanda y la guerra en Ucrania, los salarios se incrementaron sí, pero los precios lo hicieron aun más, con lo que los asalariados volvieron a perder poder adquisitivo. Algo que también sucedió en 2022 y 2021 debido al efecto de la pandemia. No ocurrió así en 2020, un año en el que aunque el IPC finalizó en negativo, de media los sueldos pactados entre los sindicatos y las empresas de las Islas subieron un 2,1%.

Pero, por desgracia, si se mira bastante más atrás y a pesar de que los salarios se han incrementado en los últimos dos años y, al menos, en el primer semestre de 2026, lo cierto es que los trabajadores canarios no viven mejor ahora que antes. Ganan más, sí, pero también pueden comprar menos cosas con un sueldo que llega para cada vez menos. Porque en los últimos ejercicios el quid de la cuestión no ha sido cuánto se han incrementado las nóminas, sino cuánto han subido los precios.

Las continuas alzas del coste de la vida han hecho que el incremento mensual en las nóminas de los canarios no solo quede deslucido, sino que simplemente se esfume del todo cuando llega el momento de hacer frente a los gastos básicos de cualquier familia. Uno de los aspectos fundamentales es la vivienda, que ha experimentado una subida desorbitada en los últimos años, tanto para quienes viven de alquiler como para quienes pagan una hipoteca por su propia casa, que ahora cuesta más cara que nunca.

Más gastos básicos

Además, los bolsillos tiemblan cuando llega la hora de pasar por el supermercado para llenar la despensa, que en la actualidad cuesta bastante más caro que unos años atrás. Igual pasa con la factura de la luz, la gasolina, los seguros, el ocio, el teléfono y una lista que podría alargarse hasta el infinito porque prácticamente todo ha registrado una subida sin precedentes.

Tanto es así que, si se analiza el ascenso de los sueldos desde 2022 hasta ahora y se compara con la inflación, los salarios han crecido un 13,8%, pero el coste de la vida ha escalado un 15,7%. Una brecha que se acentúa si se echa la vista todavía más atrás. Desde 2016 hasta el primer trimestre de 2026 los salarios han crecido un 26,5%, pero los precios lo han hecho un 32,1%. Lo que significa que los canarios han perdido más de cinco puntos de capacidad adquisitiva en una década.