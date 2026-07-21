La nueva ley antitabaco promete una Canarias libre de humo: prohibido fumar en playas y terrazas y veto al consumo entre menores

La nueva ley antitabaco abre la puerta a una Canarias libre de humo con la prohibición de fumar en playas y terrazas y el veto al consumo de cigarrillos por parte de los menores. Al menos ese es el objetivo del proyecto de ley al que el Consejo de Ministros ha dado este martes luz verde para actualizar la norma actual. La reforma contempla medidas como la ampliación de los espacios libres de humo —incluidas las terrazas y las playas— y la prohibición del consumo de tabaco y cigarrillos electrónicos por parte de los menores, ya que hasta ahora la normativa solo les impedía adquirir estos productos. El texto, impulsado por el Ministerio de Sanidad, se someterá a tramitación parlamentaria, donde podrá ser modificado y deberá contar con el apoyo de la oposición para su aprobación definitiva y su entrada en vigor.

La medida, que supone la actualización más relevante de la normativa estatal frente al tabaquismo desde hace más de una década, pretende actualizar la legislación nacional para abordar los desafíos emergentes. En especial, el objetivo es responder a los nuevos patrones de consumo de la población, sobre todo de los jóvenes, y al auge de nuevos productos como los cigarrillos electrónicos. Una decisión que desde la Dirección General de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud (SCS) valoran positivamente. "Con esta norma se protege la salud, tanto de la persona fumadora como de quienes lo rodean, fomenta hábitos saludables y reduce los riesgos asociados al tabaquismo. En Canarias, los datos reflejan una evolución positiva en los últimos años. Según la última Encuesta de Salud de Canarias (ESC2021), la prevalencia del tabaquismo ha descendido seis puntos porcentuales en seis años, pasando de una tasa del 26,2% al 19,9%. Pero pese a esta mejora, el Archipiélago continúa presentando unos indicadores elevados de este hábito, con alrededor de 375.000 fumadores.

Ampliación de las zonas libres de humo a las terrazas

Entre las principales medidas destaca la ampliación de las zonas libres de humo. La ley actual ya contempla la prohibición de fumar en espacios comunes como los lugares de trabajo y los establecimientos de restauración. Pero ahora, el texto, que ya tuvo su primer visto bueno en septiembre del año pasado, plantea incluir nuevas zonas como, por ejemplo, las terrazas de bares, restaurantes y otros establecimientos de restauración. Aunque se trata de una iniciativa muy aceptada por las autoridades sanitarias, no ha tenido la misma acogida en el sector hostelero del Archipiélago.

Para el vicepresidente de la Asociación de Hostelería de la provincia de Santa Cruz de Tenerife (AERO), Carlos Quintero, la decisión debería quedar en manos de los propios empresarios. "Siempre hemos defendido que sea cada negocio el que determine qué tipo de local quiere tener, si con espacio para fumadores o libre de humo, pero no que venga impuesto desde arriba", explica. A su juicio, la medida podría tener un impacto económico en determinados establecimientos. "Hay restaurantes y bares en los que esta actividad es una parte importante del negocio, por lo que, dependiendo del tipo de local, la prohibición puede afectar a la caja", añade.

Prohibido fumar en playas

Aunque, quizás, lo más llamativo de la nueva normativa es que esta misma prohibición se extiende también a las playas marítimas y fluviales, una directriz que no se incluía en la primera versión del texto. Aunque se trata de una novedad, Canarias, en realidad, lleva desde 2023 cumpliendo este cometido en hasta 79 playas del Archipiélago. Con el objetivo de proteger la salud de usuarios y visitantes, así como de preservar el medio ambiente, el SCS impulsó el programa Playas sin Humo de Canarias, que pretendía reforzar las medidas adoptadas por algunos municipios que ya contaban con ordenanzas para limitar el consumo de tabaco en sus playas.

En este sentido, playas como Las Teresitas, en Tenerife, o Las Canteras, en Gran Canaria, llevan casi tres años presentándose como zonas libres de humos. Aun así, el programa apenas alcanza el 15% de la totalidad de playas de las Islas. Y es que el Archipiélago cuenta con más de 500 playas en su totalidad. Ahora, de salir en adelante el texto y aprobarse en las Cortes Generales, esta medida se extenderá a todas las costas de Canarias.

Más entornos protegidos

Esta restricción también se aplicará en instalaciones deportivas, parques nacionales, vehículos de trabajo —salvo cuando se utilicen exclusivamente con fines personales— y recintos donde se celebren espectáculos públicos, como teatros, cines, conciertos y otros eventos, incluso cuando se desarrollen al aire libre. Para Quintero, sin embargo, cumplir con este último caso le resulta complejo. "Es imposible controlar que más de 30.000 personas fumen o no en eventos multitudinarios", detalla.

La reforma incorpora, a su vez, los entornos de protección reforzada, que amplían las zonas libres de humo a un radio mínimo de 15 metros alrededor de accesos a edificios públicos, centros sanitarios, colegios, universidades, instalaciones culturales y deportivas o parques infantiles. Los espacios afectados dispondrán de dos meses para adaptar la señalización a la nueva normativa.

Protección de los menores de edad

Otra de las novedades más importantes de la ley es la prohibición expresa del consumo de productos del tabaco por parte de personas menores de 18 años. Hasta ahora, la normativa prohibía la venta y el suministro a este colectivo, pero no recogía de forma específica la prohibición del consumo. Según la Encuesta sobre uso de drogas en Enseñanzas Secundarias de España (Estudes) del Ministerio de Sanidad, los jóvenes canarios son los que menos tabaco consumen de todo el territorio español. Solo un 10,7% de los isleños de entre 14 y 18 años fuma con frecuencia, una cifra que se traduce en más de 12.400 jóvenes del Archipiélago. Y, en general, los canarios siempre se sitúan por debajo de la media nacional. Tanto si han pasado 30 días, doce meses o, incluso, cuando el consumo ha sido tan ocasional como una vez en la vida. No obstante, continúa siendo una cifra preocupante.

El documento incluye multas de entre 300 y 600 euros para las infracciones leves y, en caso de ser menor, serán los padres quienes deberán abonar la sanción

La edad promedio de inicio en el consumo del tabaco es similar a la del resto de españoles. Los canarios comienzan a fumar a los catorce años, ya sea esporádicamente o a diario. Y las mujeres suele consumir mayores cantidades que los hombres, aunque a medida que se estrecha la franja de edad entre ambos géneros, las diferencias son menores. En esta línea, y para desnormalizar el consumo de esta sustancia, el documento incluye un régimen de sanciones que fija multas de entre 300 y 600 euros para las infracciones leves. Además, establece que, en el caso de menores, sus padres o tutores legales podrán responder de forma subsidiaria, pero la sanción económica podrá sustituirse por trabajos para la comunidad.

Los vapers y las shishas ya son iguales que el tabaco

La reforma también equipara los cigarrillos electrónicos y otros productos relacionados con el tabaco tradicional en los espacios donde esté prohibido fumar. La medida afecta a dispositivos con y sin nicotina, productos a base de hierbas para fumar, shisha y otros dispositivos que imiten el acto de fumar. Las bolsas de nicotina quedan fuera de esta equiparación, salvo la prohibición de su consumo por parte de menores. Es algo que la Dirección General de Salud Pública de Canarias valora especialmente, porque "se cubre el vacío legal que existía hasta ahora en cuanto al consumo de los productos alternativos al tabaco tradicional".

Además, la norma limita la venta y suministro de estos productos a tiendas especializadas ante el aumento de su consumo entre adolescentes. Y es que en los últimos años, el consumo de cigarrillos electrónicos, vapeadores y otros dispositivos de tabaco por calentamiento se ha puesto de moda entre la juventud. Y esa tendencia nacional también se ha visto reflejada en los isleños. De hecho, los jóvenes canarios prefieren estas opciones al tabaco convencional. Así, mientras que sólo un 15,6% de los isleños ha fumado en el último año, casi el 35,9% ha probado cigarrillos electrónicos o dispositivos similares.

Restricciones publicitarias

La nueva ley también endurece las restricciones sobre publicidad, promoción y patrocinio del tabaco y productos relacionados, incluyendo internet, máquinas expendedoras y medios audiovisuales. Se prohibirá mostrar o promocionar estos productos en programas, vídeos o imágenes, así como cualquier acción publicitaria visible desde el exterior de los puntos de venta. Además, la norma recupera el Observatorio para la Prevención del Tabaquismo, que se encargará de impulsar medidas de prevención, fijar objetivos de reducción del consumo y coordinar la aplicación de la normativa.

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El proyecto de ley se enmarca en el Plan Integral de Prevención y Control del Tabaquismo 2024-2027. Y la reforma coincide, precisamente con el aniversario de la Ley del Tabaco. En enero de este mismo año se cumplían dos décadas de la entrada en vigor de la norma que ha permitidio que el número de fumadores haya disminuido progresivamente. Ahora, de ser aprobado en el Congreso, entrará en vigor a los 20 días de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).