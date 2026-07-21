El II Plan contra el Fraude Laboral crea 1.489 empleos estables
El mecanismo contra la precariedad revisa 2.751 contratos irregulares y pone el foco en la hostelería y el abuso de la temporalidad
EFE
El II Plan de Choque contra el Fraude Laboral ha obligado a transformar 1.489 contratos precarios en empleo estable en Canarias al revisar la Inspección de Trabajo 2.751 contratos irregulares desde octubre de 2025, ha informado este martes el sindicato CCOO en un comunicado.
Tras detección de estas irregularidades, CCOO ha reclamado que se refuerce la inspección y las sanciones, con el fin de acabar con la utilización fraudulenta de la contratación.
En la nota, el sindicato señala que los contratos irregulares detectados se constataron a partir de 719 comunicaciones de infracción dirigidas a empresas de ambas provincias.
Del total de contratos analizados, 844 superaban los plazos máximos de temporalidad, 385 estaban siendo utilizados para cubrir necesidades permanentes de las empresas y 1.522 correspondían a trabajadores fijos-discontinuos que, en la práctica, desarrollaban una actividad prácticamente continua durante todo el año.
La inspección permitió cambiar 883 contratos fijos-discontinuos en contratos indefinidos ordinarios, de los cuales 523 pertenecen al sector de la hostelería, uno de los ámbitos donde históricamente se concentran mayores niveles de precariedad laboral en Canarias, destaca la nota.
Asimismo, 433 contratos temporales pasaron a ser indefinidos por superar los límites legales de duración y 474 contratos fueron regularizados al acreditarse que respondían a puestos de trabajo estructurales y permanentes.
- Accidente mortal de tráfico en el sur de Tenerife: fallece el conductor de una moto en Arona
- Es oficial: la UE cambia los billetes de avión a partir de este verano y los pasajeros tendrás más derechos en sus vuelos
- Santa Cruz de Tenerife cierra al tráfico por la noche la avenida San Sebastián: comienzan las obras de rehabilitación de la vía del estadio Heliodoro
- Tenerife contempla 80 obras en 200 kilómetros de carreteras hasta 2029 con una inversión superior a 200 millones
- La casa de Amaro Pargo en Machado revive en tres dimensiones
- El guachinche de Tenerife que mantiene su sabor auténtico: las habichuelas de la casa se han convertido en un plato imprescindible
- EL DÍA te ofrece gratis este lunes, 20 de julio, una edición histórica y especialmente completa para celebrar la victoria de España en el Mundial
- Pedri, el ‘puntal’ de Tegueste campeón del Mundo