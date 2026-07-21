Espacio Bronzo abre Menudencias VI, una mirada colectiva a la casa desde el pequeño formato

Espacio Bronzo inaugura la exposición colectiva Menudencias VI. La casa, una propuesta que reúne a 33 creadores en torno al pequeño formato y que podrá visitarse hasta el 11 de septiembre en la sala lagunera. La muestra, que marca el cierre de la temporada expositiva del espacio, mantiene el espíritu con el que nació hace seis años, que no es otro que el de convertir el verano en un punto de encuentro entre artistas y público a través de una experiencia que combina lo lúdico y lo reflexivo.

En esta edición participan 22 artistas plásticos y una docena de escritores, con una autora que aporta tanto obra visual como texto, y crea un diálogo entre disciplinas que se ha consolidado como una de las señas de identidad del proyecto. La propuesta de este año gira en torno a la idea de la casa, un concepto que, tal y como explica uno de los comisarios, Ventura Alemán, "parece una tontería, pero se va ampliando y es maravilloso todo lo que se puede sacar de un tema tan simple". Esa amplitud conceptual ha permitido que las obras aborden el tema desde perspectivas diversas, que van desde lo íntimo y autobiográfico hasta lo simbólico y abstracto.

Una gran metáfora

El planteamiento curatorial parte de la consideración de la casa como una de las grandes metáforas del arte y la literatura contemporánea. En el texto que acompaña la exposición, Alemán la define como un espacio que puede entenderse como "un segundo cuerpo" o como el escenario donde se desarrolla la vida, una idea que encuentra su reflejo en las piezas expuestas. En este sentido, la muestra propone una lectura abierta en la que el concepto de hogar se expande hacia nociones como la memoria, la identidad o la pertenencia.

Menudencias VI insiste, así, en la importancia del pequeño formato. Las obras tridimensionales deben adaptarse preferentemente a un cubo imaginario de 7x7x7 centímetros. Esta limitación técnica, lejos de restringir la creatividad, actúa como un estímulo que obliga a los artistas a condensar sus propuestas. Roberto Toledo, también comisario de la exposición y coordinador de la parte literaria, subraya el carácter experimental del proceso: "Esto es un juego y lo jugamos en serio", afirma, destacando la implicación de los participantes y la voluntad de explorar nuevas formas de expresión dentro de un marco común.

Habituales y nuevas incorporaciones

La exposición reúne trabajos realizados con una amplia variedad de materiales y técnicas, lo que refuerza la heterogeneidad del conjunto. Entre los artistas plásticos figuran nombres como Atilio Doreste, Atri Galván, Cristina Temes, Dion Blake, Eilyn Amores, Evelina Martín, Fayna Martín, Felipe Hodgson, Gervasio Cabrera, Juan López Salvador, Mariángeles Fernández, Marina Rodríguez, Nela Ochoa o Pilar Cotter. En el ámbito literario participan autores como Ana I. Robles, Cecilia Domínguez Luis, Ernesto Rodríguez Abad, Gregorio Sosa o Roberto Toledo Palliser, que aportan textos breves concebidos como piezas autónomas pero en diálogo con las obras escultóricas.

De este modo, la relación entre lo visual y lo literario es uno de los ejes fundamentales del proyecto. La poesía funciona como "hermana de las artes plásticas" y establece un intercambio que amplía la experiencia del espectador. Los textos, de extensión reducida, responden a la misma lógica de condensación que las esculturas. Esta apuesta por lo mínimo se traduce en lo que los comisarios definen como "respiraciones menudas", es decir, fragmentos que contienen imágenes, emociones y recuerdos.

Lo personal

El tema de la casa ha permitido activar un amplio abanico de interpretaciones vinculadas a la experiencia personal de los autores. "La casa de cada uno da la vida, es todo aquello que ha transcurrido en los espacios donde habitas", señala Alemán, incidiendo en la dimensión biográfica del concepto. A partir de esta premisa, muchas de las obras remiten a la infancia, a la memoria familiar o a lugares concretos, mientras que otras plantean una reflexión más abstracta sobre el hogar como construcción emocional. "¿Qué consideramos casa?", se pregunta Toledo, quien apunta a la posibilidad de entenderla también como un "no lugar" o como una realidad interior.

Algunas propuestas se centran en la infancia y otras son reflexiones abstractas

Además de su dimensión artística, Menudencias VI mantiene un marcado carácter pedagógico. La exposición invita al público a observar cómo un mismo tema puede generar soluciones muy diferentes. "Para la gente que no está habituada a la creación, es interesante ver cómo se puede mirar un mismo concepto desde tantos ángulos", explica Alemán. Esta diversidad se convierte en una herramienta para acercar el arte contemporáneo a un público amplio y romper así con prejuicios asociados al tamaño o a la complejidad de las obras.

El valor del arte

En este sentido, el proyecto también plantea una reflexión sobre el valor del arte en relación con su escala. Toledo apunta que el pequeño formato facilita tanto la producción como la adquisición de obras, adaptándose a las dimensiones de las viviendas actuales. La posibilidad de coleccionar piezas de reducido tamaño abre nuevas vías para el acceso al arte contemporáneo y favorece la creación de colecciones domésticas.

Detalle de ‘Menudencias VI’, en Bronzo. / María Pisaca

La inauguración de la muestra coincide con el inicio del verano y recupera el espíritu de encuentro que caracterizaba a la antigua Bienal de Miniaturas de Bajamar, a la que ahora rinde homenaje esta iniciativa. La cita anual en Espacio Bronzo se ha consolidado como una celebración compartida entre artistas, escritores y público. "Es una despedida y una alegría porque estamos todos juntos”, señala Alemán, quien subraya el componente comunitario de la propuesta.

Laboratorio de lenguaje

Como complemento a la exposición, el espacio ha programado un laboratorio de lenguaje coordinado por Roberto Toledo el próximo sábado 8 de agosto. La actividad, concebida como una sesión abierta, invita a los participantes a construir colectivamente un relato en torno a la idea de la casa. "Cada persona va a descubrir y detonar cuál es el lugar que determina lo que es la casa para cada uno", explica el comisario, que plantea el taller como una extensión de la muestra en clave participativa.

La iniciativa se completa con un laboratorio de lenguaje a cargo de por Roberto Toledo

Con esta sexta edición, Menudencias reafirma su papel como una de las iniciativas más singulares del panorama artístico local en la época estival, apostando por la experimentación, el diálogo entre disciplinas y la exploración de temas universales desde la escala mínima. La exposición demuestra que, en el ámbito del arte, lo pequeño no es sinónimo de menor importancia, sino una vía para intensificar la experiencia estética y emocional del espectador.