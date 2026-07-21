Clavijo pide "unidad" y garantiza una posición única del Gobierno ante la reforma del sistema de financiación

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha pedido "unidad" este martes al Parlamento de Canarias ante el debate sobre la reforma del sistema de financiación autonómica en el que además ha garantizado que habrá una posición única del Gobierno que conforman CC, PP y AHI.

En respuesta a preguntas de AHI, ASG y CC en la sesión de control del Pleno del Parlamento ha comentado que "es el momento de los acuerdos" en una legislatura "convulsa" y que ha tenido "muchas dificultades".

Así, ha comentado que si la legislatura llega a julio de 2027 es importante que la relación con el Estado "quede blindada" tanto con las partidas pendientes de los PGE de 2023 como con el propio 'Decreto Canarias' que no se "ha aparcado" y que es necesario ante los "síntomas de enfriamiento" de la economía.

Sobre el sistema de financiación ha señalado que el Gobierno canario solicita que el REF "quede fuera" y los fondos del IGTE "despejados", ya que sirven para dotar de recursos al FDCAN), y que la financiación media de las islas "mejore" la situación actual.

"La posición del Gobierno estará del lado de los canarios, vamos a pelear porque vengan los mayores recursos posibles", ha afirmado, destacando que Canarias "lleva más de 16 años infrafinanciada" y que la "división política" no puede poner en riesgo el futuro.

Por ello ha reclamado "altura de miras para hacer política con mayúsculas".

El presidente ha comentado que es "evidente" que el Gobierno central sigue sin entender qué es Canarias y sus necesidades salvo cuando ha habido un Ejecutivo "obediente" con los "jefes de Madrid", tal y como sucedió en la pasada legislatura.

No obstante, ha insistido en que van a "trabajar incansablemente" por que Canarias "quede bien reflejada" en el sistema de financiación y se saque adelante el 'Decreto Canarias'.

El portavoz del Grupo Mixto, Raúl Acosta (AHI), ha comentado que la relación entre Canarias y el Estado debe estar marcada por la "lealtad institucional, la solidaridad y el interés general" y en ese sentido, Canarias reclama que "se cumpla la ley", que el REF sea "respetado" y no se "cuele por la puerta de atrás" que se va a computar en la financiación.

Además ha dicho que hay que aprobar el 'Decreto Canarias', avanzar en la 'agenda canaria', lograr la "adecuada financiación" de los menores migrantes y actualizar los convenios de infraestructuras turísticas y educativas.

El portavoz de ASG, Casimiro Curbelo, ha indicado que Clavijo debe establecer negociaciones al "máximo nivel" en torno al sistema de financiación y la 'agenda canaria', lo mismo que aprobar la regla de gasto.

En esa línea, le ha instado a que "quien represente al Gobierno" en el Consejo de Política Fiscal y Financiera "debe defender las tesis del Gobierno, no de ningún partido" y lograr así 1.100 millones adicionales para las islas.

Curbelo ha comentado que Canarias lo pasará "mal" en sus servicios públicos e inversión si no se logra un acuerdo en torno a la financiación de tal forma que su grupo no va a "aceptar" que se incluyan ni el REF y ni el IGTE.

David Toledo, presidente del Grupo Nacionalista, ha espetado a los socialistas si tienen "vergüenza" al criticar al Gobierno de Canarias cuando los "tres años perdidos" corresponde al Gobierno central, hasta el punto de preguntar si "hay alguien al volante".

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El diputado ha indicado que desde el Ejecutivo central "siguen sin entender lo que es Canarias" ya que el archipiélago no es una comunidad autónoma "más" sino una RUP con "nacionalidad atlántica".

Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas