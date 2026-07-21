Clavijo aleja las dudas de ruptura con el PP y garantiza la búsqueda de acuerdos en financiación autonómica

Ni quiebras, ni fisuras. La "unidad" se impone en el Gobierno canario, o eso defiende el presidente Fernando Clavijo. El líder del Ejecutivo autonómico despejó esta mañana en el Pleno del Parlamento cualquier duda sobre una posible grieta con sus socios del Partido Popular en relación con la negociación de la financiación autonómica. Ante las preguntas de sus aliados parlamentarios -Agrupación Socialista Gomera (ASG) y Agrupación Herreña Independiente- sobre el rumbo de las conversaciones con el Estado en distintas materias, Clavijo garantizó que el Ejecutivo mantendrá una "posición firme, unificada e institucional" para exigir al Estado los recursos que corresponden a las Islas. "El Gobierno va a tener una posición única, no hay que confundir el ejecutivo con el legislativo. La posición del Gobierno siempre va a estar del lado de los canarios", defendió el presidente.

El líder del Ejecutivo contestó así a una de las cuestiones planteadas por el presidente de ASG, Casimiro Curbelo, quien solicitó explícitamente a Clavijo que asuma el mando personal de las conversaciones con Madrid para evitar interferencias partidistas. «Le pido que lidere esta parte. Tiene que defender las tesis del Gobierno y no las de ningún partido político», le exigió Curbelo, quien insistió en la importancia de que el Ejecutivo no se deje "arrastrar" por las dinámicas de los partidos nacionales en el tramo final de la legislatura. «No me veo en 2027 sin un acuerdo con el Estado; lo pasaríamos mal sin servicios públicos. Le animo a que siga en esa dirección y se produzca el acuerdo porque es posible», defendió el líder de los gomeros.

"Claro y contundente"

Clavijo se mostró de acuerdo con Curbelo en la "necesidad de alcanzar acuerdos" en el tramo final de legislatura para que Canarias "tenga garantías de financiación" para sus servicios básicos y esenciales. Una postura que, según defendió el nacionalista, también comparte el PP. El jefe del Ejecutivo autonómico aludió directamente al respaldo del propio vicepresidente autonómico y líder de los populares en las Islas, Manuel Domínguez, durante la reunión del Consejo Asesor del pasado lunes. "El vicepresidente fue totalmente claro y contundente. Vamos a negociar y pelear para que vengan el mayor número de recursos posibles", afirmó en su respuesta. Entre las cuestiones fundamentales, Canarias defenderá que los recursos del Régimen Económico y Fiscal (REF) queden fuera del sistema de financiación, resolver definitivamente la cuestión del IGTE y avanzar hacia una financiación por habitante ajustado que permita reducir la distancia con la media.

Curbelo: «Le pido que lidere la negociación y defienda las tesis del Gobierno, no las de ningún partido»

El partidismo, para el presidente canario, deber quedar fuera de la Cámara regional, no solo cuando se trata de financiación autonómica sino también cuando se trata de otros temas importantes para el Archipiélago como la negociación del Decreto Canarias. "La división política no puede poner en peligro el futuro ni de este Parlamento, ni del Gobierno de Canarias", apuntó Clavijo, quien apeló a la "altura de miras" ante un escenario marcado por la incertidumbre nacional, europea e internacional. "Canarias lleva más de 17 años infrafinanciada", recordó el presidente, quien advirtió de que las diferencias políticas no pueden poner en riesgo la estabilidad ni la defensa de unos recursos fundamentales para garantizar la sanidad, la educación y los servicios sociales. "Nos estamos jugando el futuro", remarcó.

Dardo a Asián

Pese a los mensajes de unidad lanzados por Clavijo, la oposición lanzó algún que otro dardo hacia la consejera de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea, Matilde Asián (PP). El PSOE la acusó de supeditar las cuentas de la Comunidad Autónoma a la estrategia de Génova tras el rechazo en el Congreso a la nueva senda de estabilidad fiscal. El diputado socialista Manuel Hernández Cerezo criticó a la consejera por "situar las siglas del PP por encima de las necesidades presupuestarias de las Islas" en materias clave. "Hasta su socio votó a favor de la senda de estabilidad porque sabe que es positiva para las Islas. Volvió a actuar como correa de transmisión del interés del PP", afirmó el socialista durante su intervención.

Asián rechazó que su posición responda a un sesgo partidista y justificó el rechazo a los planteamientos del Ministerio de Hacienda argumentando que el reparto planteado por el Estado perjudica a la capacidad de gasto de la Comunidad Autónoma. "Para irresponsabilidad sería que el Gobierno de España, enfadado porque el PP no vote a favor de la senda, quite ingresos a Canarias. Es indiferente la senda de consolidación fiscal si no nos dejan gastar lo que tenemos. Si los canarios no podemos gastar los ingresos tributarios en Canarias, qué más da lo que nos imponga el Estado», contestó.