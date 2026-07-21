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Canarias probará en diciembre el bono único de guaguas

El Ejecutivo prevé comenzar con los usuarios habituales antes de extender el sistema al resto de las islas durante 2027

El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez.

El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez. / Miguel Barreto/Efe

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Andrea Saavedra

Andrea Saavedra

Las Palmas de Gran Canaria

El Gobierno de Canarias prevé poner en marcha el próximo mes de diciembre un proyecto piloto del bono único de transporte en Canarias que permitirá utilizar un mismo título de viaje en todas las islas. Así lo anunció este martes el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez, durante la sesión de control al Gobierno, donde avanzó que el objetivo es extender posteriormente el sistema al resto del Archipiélago a lo largo de 2027.

El anuncio llegó en respuesta a una pregunta del diputado socialista Marcos Bergaz, quien reprochó al Ejecutivo que el bono único siga sin materializarse pese a tratarse de una medida planteada desde 2018. El parlamentario defendió que un título integrado favorecería el uso del transporte público, del mismo modo que, a su juicio, lo ha hecho la gratuidad de las guaguas y el tranvía.

Trámite pendiente

Rodríguez recordó que el proyecto nació en 2018 con el denominado Bono Residente Canario y que una segunda fase ya contemplaba crear un título válido para todas las islas. Sin embargo, señaló que esa implantación quedó pendiente durante la pasada legislatura.

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Según explicó Rodríguez, el actual Ejecutivo encargó al Instituto Tecnológico de Canarias (ITC) el desarrollo de la solución tecnológica necesaria para unificar los distintos sistemas de billetaje. Una vez resuelta esa fase, el Gobierno ha destinado "más de un millón de euros" para que los cabildos adapten y homogenicen sus plataformas. El consejero aseguró que, si se cumplen los plazos previstos, el bono comenzará a probarse en diciembre entre los usuarios más habituales del transporte público. La intención del Ejecutivo es utilizar esa fase piloto para culminar su implantación progresiva en el conjunto del Archipiélago el próximo año.

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