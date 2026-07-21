Binter encarga un pedido adicional de cinco aviones Embraer E195-E2
El fabricante brasileño ha destacado que este modelo tiene un papel "fundamental" en los servicios de la firma española, debido a su alcance y capacidad
Embraer y la aerolínea canaria Binter han cerrado un pedido adicional de cinco aviones E195-E2 con cuatro derechos de compra, en medio de la celebración del Salón Aeronáutico de Farnborough en Londres, según un comunicado.
El fabricante brasileño ha destacado que este modelo tiene un papel "fundamental" en los servicios de la firma española, debido a su alcance y capacidad, "ideales" para la conexión entre Canarias y destinos españoles u otros países.
Todos los aviones E2 de Binter cuentan con una configuración de clase única con 132 asientos, mientras que la cabina ofrece un amplio espacio para las piernas y la tradicional disposición de asientos 2x2 de Embraer.
"El E195-E2 es el modelo más grande de la familia E-Jets E2 de Embraer y destaca por su eficiencia líder en el sector, la reducción de emisiones y su excepcional ahorro", ha resaltado, además.
En palabras del presidente y consejero delegado de Embraer Aviación Comercial, Arjan Meijer, Binter se ha convertido en un referente en cuanto a operaciones exitosas con el E2, valorando que este cuarto pedido en firme refuerza su confianza en el rendimiento de la aeronave.
Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas
- Accidente mortal de tráfico en el sur de Tenerife: fallece el conductor de una moto en Arona
- Es oficial: la UE cambia los billetes de avión a partir de este verano y los pasajeros tendrás más derechos en sus vuelos
- Santa Cruz de Tenerife cierra al tráfico por la noche la avenida San Sebastián: comienzan las obras de rehabilitación de la vía del estadio Heliodoro
- Tenerife contempla 80 obras en 200 kilómetros de carreteras hasta 2029 con una inversión superior a 200 millones
- La casa de Amaro Pargo en Machado revive en tres dimensiones
- El guachinche de Tenerife que mantiene su sabor auténtico: las habichuelas de la casa se han convertido en un plato imprescindible
- EL DÍA te ofrece gratis este lunes, 20 de julio, una edición histórica y especialmente completa para celebrar la victoria de España en el Mundial
- Pedri, el ‘puntal’ de Tegueste campeón del Mundo