Tenerife estrena su primer Gallery Weekend para acercar el arte contemporáneo al gran público

Tenerife celebrará los próximos 18 y 19 de septiembre la primera edición del Tenerife Gallery Weekend, una iniciativa que reunirá a buena parte de las principales galerías de arte contemporáneo de la Isla en un mismo fin de semana con el objetivo de convertir sus espacios en un gran circuito cultural abierto al público. Inspirado en citas consolidadas como Apertura Madrid, Abierto Valencia o La Nit de l'Art de Palma de Mallorca, este proyecto busca fomentar el contacto entre las galerías, los artistas y los visitantes, además de romper las barreras que todavía alejan a parte de la ciudadanía de estos espacios expositivos.

La iniciativa parte, entre otros, de la galería lagunera Artizar, que impulsó esta propuesta tras constatar el crecimiento del tejido galerístico de Tenerife en los últimos años. Según explica Pedro Pinto, uno de sus responsables, la idea llevaba tiempo sobre la mesa, pero hasta ahora no existía un número suficiente de espacios privados para ponerla en marcha.

«Es algo que se hace desde hace años en muchas ciudades y que siempre habíamos querido organizar aquí. Nunca había existido un contexto suficientemente amplio de galerías privadas, pero ahora parecía que era el momento adecuado», explica.

Dos jornadas, una en la capital y otra en La Laguna

El programa se desarrollará durante dos jornadas diferenciadas. El viernes 18 de septiembre la actividad se concentrará en las galerías de Santa Cruz de Tenerife, mientras que el sábado 19 será el turno de los espacios de La Laguna. La organización ha optado por este formato para facilitar el recorrido del público sin obligarlo a desplazarse continuamente entre ambos municipios.

Cada galería mantendrá abiertas sus puertas con un ambiente similar al de una inauguración. Habrá encuentros con artistas y comisarios, visitas guiadas y pequeños actos sociales que permitirán conocer las exposiciones desde una perspectiva más cercana.

Una oportunidad para descubrir estos espacios

«La idea es crear un recorrido para que la gente descubra todo lo que existe. Que no vaya únicamente a la galería que ya conoce o donde expone un artista amigo, sino que aproveche para visitar todos los espacios», señala Pinto.

Además del componente cultural, los organizadores quieren derribar uno de los principales prejuicios que todavía pesa sobre las galerías de arte contemporáneo: la sensación de que son espacios reservados para especialistas o coleccionistas. «Estaría muy bien que también se perdiera ese miedo a entrar en una galería», apunta.

Respuesta masiva

La convocatoria ha recibido una respuesta mayoritariamente positiva del sector. Participarán prácticamente todas las galerías del área metropolitana, salvo aquellas que no disponen en ese momento de exposición o no han podido sumarse por motivos organizativos. Para sacar adelante el proyecto, los espacios participantes han constituido un pequeño fondo común destinado a sufragar acciones de comunicación y promoción.

Estas salas son, en concreto, Agüita Arte Contemporáneo, Galería Claro, El Desván Blanco, Galería L Contemporary y Galería Marvick, de Santa Cruz. Mientras, de La Laguna participarán la mencionada Galería Artizar, el Espacio Bronzo y el Espacio La Panera.

Una futura asociación

Pero el objetivo va más allá de esta primera edición. Los impulsores aspiran a que el Gallery Weekend sirva como punto de partida para articular una futura asociación de galerías de Tenerife que permita coordinar iniciativas conjuntas y fortalecer el sector.

«Nos gustaría que esto funcionara y, más adelante, aprovechar ese impulso para crear una asociación que se encargue de organizar este tipo de actividades. Nosotros hemos dado el primer paso, pero la idea es que tenga continuidad», explica Pinto.

El galerista considera que el momento resulta especialmente favorable para lanzar una propuesta de estas características. A su juicio, el crecimiento experimentado por el sector responde, en parte, al respaldo institucional recibido en los últimos años para facilitar la presencia de las galerías canarias en ferias nacionales e internacionales.

«Las ayudas del Gobierno de Canarias y del Cabildo de Tenerife para acudir a ferias han supuesto un impulso muy importante. Antes no existían y han animado a muchas galerías a crecer y salir fuera. Estamos viviendo un buen momento y había que aprovecharlo», afirma.

Aunque esta primera edición se limita al área metropolitana, los organizadores no descartan ampliar el proyecto en futuras convocatorias a otros municipios de la Isla e incluso, si el tejido galerístico lo permite, establecer en el futuro un circuito conjunto con Gran Canaria.