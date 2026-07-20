Los pacientes canarios encabezan el malestar por la sanidad pública y sus profesionales de España

La sanidad canaria no tiene buena prensa de cara al resto de España. Al menos no por parte de los pacientes, que la valoran con una de las notas más bajas, desconfían más de sus médicos y enfermeras y consideran en mayor medida que el sistema necesita un lavado de cara completo. Una situación que, además, alimenta la migración hacia la privada que, en este caso, también es mayor que en el conjunto del país

La primera oleada del Barómetro Sanitario de 2025, elaborado por el Ministerio de Sanidad y el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), no solo ha mostrado que la percepción social de la situación de la sanidad ha empeorado con respecto al año anterior en Canarias. También pone de manifiesto otra realidad: los isleños son los españoles con una opinión más pesimista con respecto a sus servicios sanitarios.

En este estudio de percepción sociológica, los datos –tomados de más de 2.600 entrevistas realizadas en toda España, 104 de ellas en Canarias– desprenden que los isleños puntúan con un 5,8 sobre 10 la sanidad. Esta cifra no solo es la más baja en 10 años en las Islas, sino que también es la segunda más baja de España.

Cabe recordar, como explica el propio Ministerio, que estos datos hay que estudiarlos con cautela, ya que corresponden únicamente a la primera de las tres oleadas previstas para completar la muestra representativa del estudio. La valoración definitiva se conocerá una vez concluido el conjunto del trabajo de campo y completada la recogida de encuestas.

Menos confianza en sus médicos

La sensación de rechazo generalizada repercute directamente en la percepción que tienen los isleños sobre la actuación de los profesionales de los servicios sanitarios. Los isleños puntuan con un 7,6 a la confianza que les proporcionan sus médicos de cabecera y con un 7,9 a sus enfermeras. Dos calificaciones a la actuación de estos profesionales esenciales que, si bien no son negativas, son de las más bajas de toda España.

Este descontento se produce, en especial, por la atención recibida. No en vano, los canarios muestran una menor satisfacción que la media en el conocimiento que sus médicos muestran sobre su historial o en el seguimiento que les ofrecen para sus problemas de salud. Los isleños lo puntúan con 7,1, siendo una de las notas más bajas del país.

Los canarios son los españoles que más tardan en ver a sus médicos especialistas

Esta desconfianza también se traslada a las consultas con especialistas en Atención Especializada. Los canarios son los españoles que más tardan en ver a sus facultativos (un total de 162 días) y, para cuando el día llega, la experiencia que describen es la menos satisfactoria de todo el país. Así, aunque el 71% de los pacientes considera la experiencia como positiva, los datos demuestran que los especialistas canarios son los que transmiten menos seguridad y confianza.

Una de las razones es que la comunicación que entablan con sus médicos en consulta no es, a ojos de los canarios, la más adecuada. En este punto, los ciudadanos manifiestan cierto malestar por no poder participar tanto como les gustaría en lasdecisiones que tienen que ver con su salud, así como por las posibilidades que le brinda su médico para poder preguntar y plantear sus preocupaciones.

Los isleños, por otra parte, sí están más satisfechos que la media con el tiempo que le dedicaron una vez en consulta aunque más de la mitad pase más de tres meses esperando para llegar a ella.

Emigración a la privada

Entre sus principales conclusiones, el informe destaca varias variables en las que los canarios valoran peor la sanidad, como es el acceso a las consultas con especialistas o a urgencias. Motivo por el cual son los españoles muestran una preferencia mayor por acudir a servicios privados en estos casos. En concreto, el 35,3% de los isleños elegiría las urgencias privadas y el 49,2% las consultas de especialistas privados.

Este fenómeno también se produce también –aunque en menor medida– en Atención Primaria. Aunque son los canarios son los que más veces acuden a sus centros de salud (el 89,1% ha acudido en el último año), casi un tercio acudiría a la privada si tuviera la posibilidad. En concreto, Canarias es la tercera comunidad en el que más porcentaje de la población se decantaría por ver a su médico de cabecera en la privada, solo por detrás de Cataluña y Andalucía.

Los isleños también muestran cierto descontento por la atención recibida en los centros de salud. No es de extrañar, pues se encuentran entre los que más esperan por una cita (solo el 11,6% la consigue en 24 horas y de media espera 8 días) y los que más pasan más tiempo en la sala de espera (el 24,1% estuvo más de una hora). Esto lleva a que un porcentaje inferior a la media nacional esté contento con la posibilidad que le otorgó el médico o el enfermero para tomar decisiones sobre su problema de salud y tratamiento.

Canarias destaca, además, como la región en la que se realizan más consultas a través de llamada telefónica (el 65,8% de los pacientes reciben al menos una al año), pero la satisfacción que muestran por estas consultas a distancia es la más baja de toda España. Por otro lado, casi cuatro de cada diez canarios valoran de manera positiva la coordinación que existe entre los diversos recursos sanitarios, es decir, centros de salud, hospitales y emergencias. Se trata de la peor valoración de toda España.

Pero no todo es negativo. Los canarios sí se muestran muy satisfechos por la asistencia que reciben en hospitalización y, de hecho, son los que menos esperan por ello. Solo el 9,7% aguarda más de tres meses por un ingreso hospitalario una vez su médico se lo receta.