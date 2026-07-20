El 'fast ferry Mercedes Pinto' mejora la conexión entre islas

Viajar entre islas forma parte de la vida cotidiana en el archipiélago. Con el objetivo de transformar esta movilidad en una experiencia más sostenible, cómoda y ágil, Baleària Canarias ha incorporado a su flota el nuevo fast ferry Mercedes Pinto. Este buque de última generación ya conecta de forma diaria Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife y Morro Jable (Fuerteventura), uniendo velocidad, ecoeficiencia y un estándar de servicio superior para residentes y turistas.

El buque, que ha supuesto una inversión de 128 millones de euros y se ha incorporado recientemente a la flota de la compañía, está equipado con motores duales preparados para funcionar con gas natural y biogás, combustibles menos contaminantes que contribuyen a reducir la huella de carbono y cuyo uso sitúa a Baleària como compañía pionera en su aplicación en el transporte marítimo. Con 123 metros de eslora, capacidad para 1.200 pasajeros y 425 vehículos, así como una velocidad de 35 nudos, el Mercedes Pinto combina prestaciones de alta velocidad, eficiencia y sostenibilidad para ofrecer un servicio más competitivo entre las islas.

Espacios diseñados para viajar con el máximo confort / E. D.

El Mercedes Pinto dispone de espacios amplios y luminosos, servicios digitales y diferentes opciones de acomodación. Durante la travesía, los pasajeros pueden utilizar la cafetería, la tienda, la conexión wifi y la plataforma de contenidos digitales gratuitos Smart B, además de viajar en butacas reclinables. El salón VIP, ubicado en la proa del buque, ofrece butacas más confortables, una cafetería de acceso exclusivo para los usuarios de esta acomodación y ventanales panorámicos.

El fast ferry dispone, además, de una terraza exterior, un área infantil y espacios habilitados para mascotas, equipados con un sistema de videovigilancia que permite a sus propietarios consultar su estado desde el teléfono móvil durante la travesía. Entre sus equipamientos figuran asimismo ascensor, escaleras mecánicas y un sistema de estabilización destinado a mejorar el confort durante la navegación.

Zona infantil interactiva / E. D.

El barco cuenta también con cuatro salones Exclusive con capacidad para seis u ocho personas, que pueden reservarse para uso exclusivo de un mismo grupo. Estos espacios incluyen butacas, sofá con mesa central, smart TV, minibar y baño privado. Esta modalidad de acomodación incorpora, además, conexión a internet, acceso a la oferta de restauración y embarque y desembarque preferentes.

Apuesta por el empleo

Baleària Canarias, en paralelo a su apuesta por mejorar las conexiones interinsulares y con la península con nuevos buques y mejoras en horarios y rutas, ha reforzado su estructura de personal con la incorporación de cerca de un centenar de profesionales en las delegaciones y los buques que operan en el archipiélago, y mantiene abiertos otros procesos de selección para seguir fortaleciendo sus equipos y consolidar sus estándares de calidad, seguridad y excelencia.

Salones VIP y Exclusive / E. D.

Homenaje a una pionera

El nombre del barco añade, además, un vínculo simbólico con Canarias. Mercedes Pinto, escritora, poetisa y pedagoga nacida en San Cristóbal de La Laguna, fue una figura destacada del siglo XX y una voz pionera en la defensa de los derechos civiles. Con esta elección, la naviera mantiene su línea de vincular parte de su flota a referentes femeninos del ámbito cultural y científico.

Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas